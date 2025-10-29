На Кубани ожидается потепление до +20 градусов к концу октября

В ближайшие двое суток на Кубани ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Краснодарского ЦГМС, в начале периода осадки будут редкими, затем полностью прекратятся. По ночам и утрам местами возможен туман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Ветер сохранится юго-западный и западный со скоростью 4–9 м/с, в некоторых районах порывы достигнут 12 м/с. Температура воздуха ночью 30 и 31 октября составит +5...+10 градусов, а в юго-восточных предгорных районах от +4 до –1 градуса.

Днем 30 октября температура по краю поднимется до +13...+18 градусов, а 31 октября — до +15...+20 градусов. В горных районах ночью 30 и 31 октября столбик термометра опустится до +2...–3 градусов.

На черноморском побережье сохранится переменная облачность. В первой половине периода местами пройдут дожди, во второй — осадки маловероятны.

Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами до 12 м/с. Ночная температура на побережье составит +10...+15 градусов, дневная — +15...+20 градусов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае ожидаются дожди с вечера 27 октября, которые продлятся с перерывами до утра 29 октября.

Кроме того, академик РАН Владимир Клименко высказал мнение, что зима в Краснодарском крае ожидается умеренной. Этот прогноз противоречит заявлению главы «Газпрома» Алексея Миллера о предстоящих рекордных холодах.

Анна Гречко