На двое суток в Краснодарском крае прогнозируют сильные дожди и ветер

В Краснодарском крае на следующие двое суток прогнозируется облачная погода с прояснениями и временными осадками. Дожди ожидаются с вечера 27 октября и продлятся с перерывами до утра 29 октября, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Метеорологи предупреждают о сильных ливнях, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром западного направления до 20–25 м/с. В южных районах скорость порывов может достигать 26–29 м/с. Вечером 28 октября, а также ночью и утром 29 октября в отдельных районах возможны очень сильные осадки.

Ночные температуры 28 октября составят +9...14 градусов, а 29 октября — +7...12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +14...19 градусов 28 октября и до +12...17 градусов 29 октября.

В горных районах ожидается более холодная погода: ночью от 0 до +5 градусов 28 октября и от +3 до –2 градусов 29 октября, днем — от 6 до 11 градусов и от 1 до 6 градусов соответственно.

На черноморском побережье температура будет выше: ночью +11...16 градусов 28 октября и +9...14 градусов 29 октября. Днем потеплеет до +15...20 и +13...18 градусов соответственно.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что, по мнению климатолога, академика РАН Владимира Клименко, зима в Краснодарском крае ожидается умеренной. Этот прогноз противоречит заявлению главы «Газпрома» Алексея Миллера о предстоящих рекордных холодах.

Анна Гречко