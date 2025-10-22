Академик РАН рассказал, какой будет зима в Краснодарском крае

Зима в Краснодарском крае, как и в прошлом году, будет умеренной, несмотря на заявления главы «Газпрома» Алексея Миллера о предстоящих рекордных холодах. Об этом сообщает «76.ru» со ссылкой на климатолога и академика РАН Владимира Клименко.

Эксперт отметил, что «суровых зим конца XX века» в России не будет «по крайней мере несколько столетий». На Кубани температура зимой будет примерно на уровне прошлого года, с возможными кратковременными похолоданиями на 0,5–1 °С.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в ближайшие двое суток, 23–24 октября, ожидается облачная погода с прояснениями и дожди от небольших до умеренных. Ночью и утром местами возможен туман.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд представил свой прогноз, согласно которому тепло в Краснодарский край этой осенью уже не вернется.

Анна Гречко