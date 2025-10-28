Замминистра допросят из «Лефортово»

235-й гарнизонный военный суд отказался вернуть в прокуратуру, а фактически на доследование уголовное дело бывшего замминистра обороны генерала армии Павла Попова, касающееся афер в парке «Патриот». Защита утверждала, что в ходе расследования были допущены серьезные нарушения. Также адвокат просил освободить передвигающегося на ходунках фигуранта из СИЗО. Однако обе просьбы суд не нашел обоснованными, впрочем разрешив фигуранту участвовать в разбирательстве дела по существу главным образом по видеосвязи из «Лефортово».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На предварительное слушание, которое по закону прошло в закрытом режиме, арестованный в конце августа 2024 года генерал был доставлен лично. Однако передвигался господин Попов с трудом, так как из-за начавшегося абсцесса позвоночника он минувшей весной угодил в реанимацию и перенес несколько операций, в том числе по замене диска в позвоночнике и установке там металлоконструкции. В связи с этим адвокат подсудимого Денис Сагач ходатайствовал о приостановлении производства по делу до прохождения его подзащитным полноценного курса реабилитации вне стен изолятора.

Он также ходатайствовал об изменении господину Попову меры пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий или хотя бы домашний арест в квартире в центре столицы.

Еще одно, третье по счету, ходатайство защиты касалось невозможности рассмотрения судом дела ввиду нарушений, которые, по мнению адвоката, были допущены в ходе предварительного следствия, вменившего в вину господину Попову целый «букет» статей УК РФ: мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК), взятка в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Адвокат утверждал, что следствие излишне и необоснованно инкриминировало его клиенту ряд статей, а часть обвинений не была доказана. В частности, в ходатайстве о возврате дела прокурору защита коснулась обвинения господина Попова в хищении 25,8 млн руб. у парка «Патриот», за счет которых для генерала был построен загородный дом в СНТ «Звезда» в Красногорске. По мнению Дениса Сагача, оно было основано исключительно на показаниях заключивших с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве бывших директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. В особом порядке они были осуждены на пять и шесть лет колонии соответственно.

Как оказалось, их телефоны, а также телефоны господина Попова, всех подрядчиков и сотрудников парка прослушивались, а в кабинете директора «Патриота» Ахмедова и вовсе был установлен микрофон.

Однако, как указал адвокат, прослушка не зафиксировала ни одного разговора, из которого можно было бы сделать хотя бы косвенный вывод о том, что генерал был в курсе, что его подчиненные использовали для оплаты строительства его дома средства парка. Оба были ему многим обязаны и поэтому не говорили, что стройка вышла далеко за смету.

Сам генерал Шестеров, отметил господин Сагач, на следствии сообщил, что получил от Павла Попова наличными на стройматериалы порядка 18,2 млн руб., а две проведенные экспертизы и вовсе оценили строительство дома в 16,8 млн руб., что вполне укладывалось в переданную сумму. При этом следствие вменило его подзащитному ущерб в размере полной стоимости всех фиктивных договоров на оплату работ и услуг в парке, что составило 25,8 млн руб., хотя из материалов дела следует, что какие-то работы действительно там выполнялись, то есть была похищена лишь часть средств, отмечал защитник.

Господин Сагач также апеллировал к тому, что следствие излишне вменило в вину Павлу Попову «превышение должностных полномочий», считая, что его действия охватываются статьей «Мошенничество», обвинение в «служебном подлоге» нужно считать способом хищения.

Также, по мнению защиты, следствие искусственно разбило на два эпизода получения взятки безвозмездное предоставление господину Попову для проживания с 2014 по 2024 год квартиры на Фрунзенской набережной неподалеку от главного здания Министерства обороны, а также внедорожника Lexus LX 570. И квартира, и автомобиль были выделены генералу Попову подрядной организацией ОАО «Бамстройпуть» (БСП), которая занималась строительством Национального центра управления обороной РФ (НЦУО РФ — преемник Центрального командного пункта Генштаба). Сумму полученной Павлом Поповым незаконной выгоды следствие оценило в первом случае в 14 млн руб., а во втором — порядка 32 млн руб., полагая, что генерал лоббировал интересы фирмы и организовывал ее привлечение к строительству иных объектов. Сам генерал Попов утверждал, что не осуществлял контроль работ на объектах НЦУО, а также не имел отношения к финансированию подрядчика Минобороны, которым компания стала еще до его прихода в военное ведомство.

Он настаивал, что в квартире проживал периодически, как и время от времени пользовался машиной, стоимость аренды которой, согласно подсчетам следствия, в восемь раз превысила цену самой машины.

В данном случае, как полагает защита, обвинение господина Попова базировалось на показаниях гендиректора ОАО БСП Игоря Тушкевича, который вместе со своим сыном был арестован за мошенничество при строительстве объектов Минобороны. Однако после явки с повинной дело о даче взятки генералу Попову в отношении него прекратили, а по делу о хищениях выпустили из-под стражи.

Также защита сочла необоснованным обвинение господина Попова в фиктивном трудоустройстве трех человек, среди которых была, в частности, невестка генерала Аксинья Перебаева, и в незаконном хранении ружья «Вепрь» с 40 патронами. Сам господин Попов показал, что ружье получил в день рождения от губернатора Хакасии Виктора Зимина и полагал, что все необходимые документы на оружие имеются.

Однако, выслушав адвоката, представитель Главной военной прокуратуры попросил ходатайства защиты отклонить. Прокурор не усмотрел нарушений, которые бы препятствовали вынесению судом приговора. Ряд доводов защиты он посчитал преждевременными, сославшись на то, что доказательства следствия еще не были исследованы судом.

Согласившись с обвинением, судья продлил срок ареста господину Попову на полгода. Было решено, что на основное заседание по существу дела, в ходе которого 11 ноября будет оглашено обвинительное заключение, фигуранта в суд привезут. Однако в дальнейшем будет решен вопрос с организацией видео-конференц-связи из «Лефортово».

Мария Локотецкая