Заксобрание переутвердило Кузнецова заместителем губернатора — главой МУГИСО
Депутаты заксобрания Среднего Урала согласовали кандидатуру Алексея Кузнецова на должность заместителя губернатора — главы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО), которую он занимает на протяжении трех лет. Его переназначение единогласно поддержали все 44 парламентария, присутствующие на заседании.
Алексей Кузнецов
«Многое сделано, делается и предстоит сделать. Вместе с вами готов идти дальше и эффективно управлять нашей государственной собственностью»,— заверил господин Кузнецов.
Алексей Кузнецов был впервые назначен заместителем губернатора — главой МУГИСО в октябре 2022 года. Соответствующую должность в сентябре того же года создал на тот момент губернатор Евгений Куйвашев. Ранее, с 2016 года, МУГИСО в статусе исполняющего обязанности возглавлял заместитель губернатора Сергей Зырянов вплоть до ухода на пенсию в 2022 году, позже и.о. министра работал заместитель главы ведомства Сергей Сосновских.
Алексей Кузнецов с 1994 года был столяром-сборщиком на Тобольском деревообрабатывающем заводе, в 2001 году перешел в прокуратуру Тюменской области: прошел путь от помощника прокурора Тобольска до заместителя городского прокурора. С 2007 года занимал различные должности в мэрии Тюмени: был заместителем директора департамента имущественных отношений, начальником управления муниципальных закупок и главой департамента жилищной политики. В 2010 году получил пост директора муниципальных закупок Тюмени, с 2011 года замещал должность советника департамента по обеспечению конституционных прав граждан аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.
В ходе заседания 28 октября депутаты заксобрания также одобрили переназначение Александра Старкова на должность министра финансов и Андрея Злоказова на пост министра социальной политики.
Правительство Среднего Урала в полном составе ушло в отставку 16 сентября после вступления в должность губернатора Дениса Паслера. В статусе исполняющих обязанности продолжают работать только заместитель губернатора — министр инвестиций Дмитрий Ионин, шесть министров и два директора департаментов. Вакантными остаются должности вице-губернатора и трех глав министерств.
За полтора месяца работы губернатором Свердловской области господин Паслер переназначил своим первым заместителем Алексея Шмыкова, заместителей главы региона Василия Козлова, Азата Салихова, Сергея Швиндта, заместителя губернатора — министра здравоохранения Татьяну Савинову. В конце сентября экс-депутат свердловского заксобрания Сергей Никонов получил пост заместителя губернатора — руководителя аппарата главы и правительства Среднего Урала. В понедельник, 27 октября, Денис Паслер переназначил четырех министров.