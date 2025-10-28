Заксобрание переутвердило Кузнецова заместителем губернатора — главой МУГИСО

Депутаты заксобрания Среднего Урала согласовали кандидатуру Алексея Кузнецова на должность заместителя губернатора — главы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО), которую он занимает на протяжении трех лет. Его переназначение единогласно поддержали все 44 парламентария, присутствующие на заседании.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Кузнецов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Многое сделано, делается и предстоит сделать. Вместе с вами готов идти дальше и эффективно управлять нашей государственной собственностью»,— заверил господин Кузнецов.

Алексей Кузнецов был впервые назначен заместителем губернатора — главой МУГИСО в октябре 2022 года. Соответствующую должность в сентябре того же года создал на тот момент губернатор Евгений Куйвашев. Ранее, с 2016 года, МУГИСО в статусе исполняющего обязанности возглавлял заместитель губернатора Сергей Зырянов вплоть до ухода на пенсию в 2022 году, позже и.о. министра работал заместитель главы ведомства Сергей Сосновских.

Алексей Кузнецов с 1994 года был столяром-сборщиком на Тобольском деревообрабатывающем заводе, в 2001 году перешел в прокуратуру Тюменской области: прошел путь от помощника прокурора Тобольска до заместителя городского прокурора. С 2007 года занимал различные должности в мэрии Тюмени: был заместителем директора департамента имущественных отношений, начальником управления муниципальных закупок и главой департамента жилищной политики. В 2010 году получил пост директора муниципальных закупок Тюмени, с 2011 года замещал должность советника департамента по обеспечению конституционных прав граждан аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

В ходе заседания 28 октября депутаты заксобрания также одобрили переназначение Александра Старкова на должность министра финансов и Андрея Злоказова на пост министра социальной политики.

Правительство Среднего Урала в полном составе ушло в отставку 16 сентября после вступления в должность губернатора Дениса Паслера. В статусе исполняющих обязанности продолжают работать только заместитель губернатора — министр инвестиций Дмитрий Ионин, шесть министров и два директора департаментов. Вакантными остаются должности вице-губернатора и трех глав министерств.

За полтора месяца работы губернатором Свердловской области господин Паслер переназначил своим первым заместителем Алексея Шмыкова, заместителей главы региона Василия Козлова, Азата Салихова, Сергея Швиндта, заместителя губернатора — министра здравоохранения Татьяну Савинову. В конце сентября экс-депутат свердловского заксобрания Сергей Никонов получил пост заместителя губернатора — руководителя аппарата главы и правительства Среднего Урала. В понедельник, 27 октября, Денис Паслер переназначил четырех министров.

Василий Алексеев