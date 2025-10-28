Депутаты переназначили Злоказова министром соцполитики Свердловской области

Заксобрание Свердловской области согласовало кандидатуру Андрея Злоказова на должность министра социальной политики, которую он занимает на протяжении 13 лет. Его переназначение единогласно поддержали все 44 депутата, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Злоказов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Андрей Злоказов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Вопросов очень много: демография, бедность, дети, вопросы опеки. Поле большое, наше взаимодействие выстроено, постараюсь продолжить обеспечивать конструктивную деятельность»,— заверил господин Злоказов.

Андрей Злоказов был впервые назначен министром социальной политики в 2012 году. Он сменил на посту Владимира Власова, который ушел в отставку в связи с переходом на должность председателя правительства Свердловской области. Ранее, с 1995 года, господин Злоказов работал в администрации Екатеринбурга, в 2001 году получил должность заместителя главы Чкаловского района по экономике и строительству. С 2009 года был директором Центральной городской больницы №3, с 2010 года — первым заместителем министра социальной политики Среднего Урала.

В ходе заседания 28 октября депутаты заксобрания также одобрили переназначение Александра Старкова на должность министра финансов региона. После утверждения Андрея Злоказова главой минсоцполитики парламентарии рассмотрят вопрос о даче согласия на переназначение Алексея Кузнецова заместителем губернатора — главой министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО).

Правительство Среднего Урала в полном составе ушло в отставку 16 сентября после вступления в должность губернатора Дениса Паслера. В случае одобрения переназначения Алексея Кузнецова в статусе исполняющих обязанности будут работать только заместитель губернатора — министр инвестиций Дмитрий Ионин, шесть министров и два директора департаментов. Вакантными остаются должности вице-губернатора и трех глав министерств.

За полтора месяца работы губернатором Свердловской области господин Паслер переназначил своим первым заместителем Алексея Шмыкова, заместителей главы региона Василия Козлова, Азата Салихова, Сергея Швиндта, заместителя губернатора — министра здравоохранения Татьяну Савинову. В конце сентября экс-депутат свердловского заксобрания Сергей Никонов получил пост заместителя губернатора — руководителя аппарата главы и правительства Среднего Урала. В понедельник, 27 октября, Денис Паслер переназначил четырех министров.

Василий Алексеев