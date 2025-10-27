Хавбека «Зенита» Мостового вызвали в сборную России после истории с похищением

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вызвал пять игроков «Зенита» на ноябрьские игры национальной команды, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В расширенный состав сборной вошли вратарь Денис Адамов, защитник Юрий Горшков, форвард Александр Соболев, полузащитники Максим Глушенков и Андрей Мостовой.

Последний, после истории с неудавшимся похищением на Крестовском острове, забил пяткой в игре с «Динамо», которое возглавляет все тот же Карпин. Отметим, что на октябрьские игры национальной команды господин Мостовой не привлекался.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что несколько студентов попытались затолкать хавбека «Зенита» в микроавтобус вечером 23 октября. Однако футболист сумел отбиться. Нападавших задержали, сейчас они находятся в СИЗО.

Андрей Маркелов