В Петербурге пытались похитить футболиста Мостового и похищали бизнесмена Селегеня

Сотрудники управления СКР по Санкт-Петербургу задержали четырех человек, подозреваемых в попытке похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и похищении бизнесмена Сергея Селегеня — учредителя юрлица застройщика Fizika Development, зятя бывшего спикера городского парламента и депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Об этом сообщила «Фонтанка». Не называя фамилий, информацию подтвердили пресс-служба СКР и официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Андрея Мостового попытались похитить вечером 23 октября на выходе из магазина «Азбука вкуса» на Вязовой улице Крестовского острова. Футболиста окружили трое неизвестных и попытались затолкать в микроавтобус, однако жертве удалось скрыться и сообщить в полицию, пишет издание.

В следующий раз три человека в масках объявились там же вечером 25 октября. Они схватили Сергея Селегеня, надели на него наручники и втащили в автомобиль. Бизнесмена заставили перевести 210 тыс. рублей и требовали выкуп в 10 млн рублей.

Предприниматель связался с семьей, после чего информация о случившемся поступила правоохранителям, которые запеленговали телефоны похитителей и в конечном счете остановили Land Cruiser, в котором находился зять экс-спикера ЗакСа с неизвестными. Еще одного сообщника злоумышленников обнаружили в квартире в Петербурге.

Задержанные рассказали следователям, что их наняли через анонимный Telegram-канал за 50% от выкупа — 5 млн рублей. Они думали, что должны «наказать» наркодилеров. Фото целей, номера машин и деньги на все необходимое для преступления им предоставили заранее.

Возбуждены дела по п.п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 162 УК РФ (разбой), а также по ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что уроженцев Закавказья арестовали по обвинению в похищении петербургского бизнесмена.

Артемий Чулков