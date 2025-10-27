Трое похитителей Мостового и Селегеня учились в Морской технической академии

Трое из четырех подозреваемых в попытке похищения футболиста Андрея Мостового и похищении учредителя юрлица застройщика Fizika Development Сергея Селегеня — студенты Морской технической академии имени адмирала Д. Н. Сенявина. Об этом со ссылкой на источник сообщает 78.ru.

По информации издания, один из задержанных, студент академии по фамилии Мирошин, нашел трех сообщников, двое из которых учились вместе с ним. Он удаленно координировал действия похитителей через мессенджер. По различным версиям, он сам организовал преступную схему, по другой — передавал указания от онлайн-собеседника, представившегося как «Сатанист».

О похищениях стало известно утром 27 октября. Вечером 23 октября неизвестные попытались затолкать в автомобиль футболиста Андрея Мостового, однако ему удалось скрыться. Спустя два дня те же люди похитили учредителя юрлица застройщика Fizika Development Сергея Селегеня, заставили перевести 210 тыс. рублей и требовали выкуп в 10 млн рублей.

Утром 26 октября их задержали. Молодые люди рассказали следователям, что исполняли заказ за 50% от суммы выкупа — 5 млн рублей, а поводом было «наказание» наркоторговцев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКР показал видео задержания предполагаемых похитителей Мостового и Селегеня.

Артемий Чулков