Обвиняемых в попытке похищения футболиста Мостового отправили в СИЗО

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения четырем обвиняемым в попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового и похищении учредителя юрлица застройщика Fizika Development Сергея Селегеня. Они пробудут в СИЗО до 25 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Фигурантами по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30 - п. а ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. п. а, в, г, з ч. 2 ст. 126 УК РФ, ч. 2 ст. 162 УК РФ, проходят Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайкулов. Владислав Яковлев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. п. а, в, г, з ч. 2 ст. 126 УК РФ, ч. 2 ст.162 УК РФ.

По информации следствия, злоумышленники напали на Андрея Мостового, применили насилие, схватили за руки и попытались посадить в автомобиль Hyundai Grand Starex с целью похищения. Преступный умысел им не удалось довести до конца, футболист оказал активное сопротивление и подбежал к хоккеисту Александру Гракуну, который помог спортсмену освободиться.

Действующие по указанию Мирошина, Павлов, Худайкулов и Яковлев спустя два дня напали на Сергея Селегеня и похитили его. У учредителя юрлица застройщика Fizika Development похитили телефон стоимостью не менее 80 тыс. рублей, а также 210 тыс. рублей. Во время поездки на Toyota Land Cruiser фигуранты потребовали передать им 10 млн рублей. Сергей Селегень сообщил злоумышленникам, что имеет лишь 2,5 млн рублей, и супруга готова привезти эту сумму. Зятя депутата Государственной думы Вячеслава Макарова освободила полиция, а затем задержала соучастников.

Сотрудники правоохранительных органов остановили и пятого предполагаемого похитителя. Им оказался 27-летний житель города Зарайска Московской области.

По данным «Ъ-СПб», один из фигурантов — Яковлев — уже будучи задержанным силовиками, написал явку с повинной. Как и Мирошин, он признал вину и дал согласие сотрудничать со следствием.

Татьяна Титаева