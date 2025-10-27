Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
СКР показал видео задержания предполагаемых похитителей Мостового и Селегеня

Пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу опубликовала видео задержания подозреваемых в попытке похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и похищении бизнесмена Сергея Селегеня.

О преступлениях стало известно утром 27 октября. Вечером 23 октября неизвестные попытались затолкать в автомобиль футболиста Андрея Мостового, однако ему удалось скрыться.

Спустя два дня те же люди похитили учредителя юрлица застройщика Fizika Development Сергея Селегеня, заставили перевести 210 тыс. рублей и требовали выкуп в 10 млн рублей. Утром 26 октября их задержали.

Артемий Чулков

