Главные новости к утру 27 октября

30 БПЛА на пути к Москве было уничтожено в ночь на 27 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах работают экстренные службы. Также в течение ночи временно приостанавливали полеты московские аэропорты Домодедово и Жуковский.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Белый дом «радикально» изменил риторику в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Раньше, по его словам, администрация президента США выступала за более обстоятельный подход к разрешению военных действий, а сейчас выступает за то, чтобы достичь прекращения огня как можно скорее. Господин Лавров считает, что изменения якобы произошли под давлением Европы.

Ожидания роста экономической активности в Китае и приближение зимнего сезона способствовали повышению цен на российский энергетический и металлургический уголь на этом рынке. За неделю котировки прибавили 2–3%.

В поисках аргументов в споре медицинских страховщиков и системы ОМС о том, кто должен контролировать качество медицинской помощи, “Ъ” получил от Минздрава данные об итогах передачи этого контроля в федеральных медцентрах в 2021 году фонду ОМС. При этом в самом Минздраве фиксируют, что качество услуг федеральных медцентров в итоге не снизилось, а страховщики и пациентские организации отмечают, что число разбирательств под контролем фонда ОМС и активность привлечения экспертов резко сократились.

Тверская область уже почти месяц живет без губернатора. 29 сентября президент назначил ее бывшего руководителя Игоря Руденю своим полномочным представителем на Северо-Западе, однако сменщика, вопреки сложившейся практике, до сих пор не определил. По данным “Ъ”, заминка могла возникнуть из-за того, что несколько высокопоставленных претендентов от возможности возглавить Тверскую область отказались.

Рассматриваемые правительством сценарии либерализации цен ГЭС на Дальнем Востоке не предусматривают свободную продажу всей электроэнергии с 2026 года. Такое предложение ранее обсуждалось как одна из мер поддержки «РусГидро». Самый быстрый вариант предусматривает увеличение доли свободной продажи выработки ГЭС до 57% со следующего года.

Умер 70-летниий шведский актер и музыкант Бьёрн Андресен, сообщает газета Dagens Nyheter. Известность ему принесла роль в итальянской картине «Смерть в Венеции”, где он сыграл мальчика Тадзио. Лукино Висконти назвал молодого актера «самым красивым мальчиком XX столетия».