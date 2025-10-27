Умер «самый красивый мальчик ХХ столетия» актер Бьёрн Андресен

Умер 70-летниий шведский актер и музыкант Бьёрн Андресен, сообщает газета Dagens Nyheter. Он стал знаменитым после съемок в итальянской картине «Смерть в Венеции», а позже он стал героем документального фильма «Самый красивый мальчик в мире».

О смерти Андресена изданию сообщил режиссер Кристиан Петри. Съемочная группа следила за его жизнью несколько лет. Как рассказывал сам Андерсен,, получив известность, он впал в депрессию и пристрастился к алкоголю.

Бьёрн Андресен родился в 1955 году и впервые снялся в фильме Роя Андерссона «История любви» в 1970 году. В 1971 году Лукино Висконти дал ему главную роль в экранизации новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции», где он сыграл мальчика Тадзио. Лукино Висконти назвал молодого актера «самым красивым мальчиком ХХ столетия».