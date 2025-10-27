Просто добавь воды

Рассматриваемые правительством сценарии либерализации цен ГЭС на Дальнем Востоке не предусматривают свободную продажу всей электроэнергии с 2026 года. Такое предложение ранее обсуждалось как одна из мер поддержки «РусГидро». Самый быстрый вариант предусматривает увеличение доли свободной продажи выработки ГЭС до 57% со следующего года. Аналитики считают, что этот вариант оптимален для исключения энергодефицита и решения финансовых проблем «РусГидро».

Правительство продолжает прорабатывать варианты ускоренного рыночного ценообразования на Дальнем Востоке, следует из материалов правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, назначенной на 29 октября (есть у “Ъ”). После запуска оптового энергорынка в регионе свободно продается только 2,5% от всей выработки ГЭС. Увеличение этой доли рассматривается как одна из мер стабилизации финансового состояния «РусГидро».

Сейчас госкомпания сосредоточена на реализации инвестиционной программы, а ее тепловая генерация в регионе накопила убытки из-за особенностей тарифного регулирования, не учитывавших рост цен на уголь. Показатель долговой нагрузки «РусГидро» в 2025 году может составить 6, в 2026 году — 7,2. В условиях высокой ключевой ставки это сократит возможности по привлечению займов. Ускоренную либерализацию цен дальневосточных ГЭС — до 100% с 2026 года — обсуждали на совещании с президентом Владимиром Путиным (см. “Ъ” от 8 сентября).

Согласно материалам правкомиссии, прорабатывались четыре прогнозных сценария роста конечной цены на электроэнергию для потребителей, исключая население. Согласно базовому варианту, доля либерализации цен выработки ГЭС будет увеличиваться на 2,5 процентного пункта ежегодно — вплоть до 15% к 2030 году. В таком случае конечная цена на электроэнергию в 2026 году вырастет на 18,4% — до 6,4 руб. за 1 кВт•ч. К 2030 цена составит 9,03 руб. за 1 кВт•ч, что будет на 12,8% ниже средней по стране.

В остальных случаях к 2030 году конечная цена на электроэнергию достигнет 10 руб. за 1 кВт•ч. Если увеличить долю продаваемой выработки ГЭС на оптовом рынке в 2026 году до 22%, конечная цена на электроэнергию составит 6,6 руб. за 1 кВт•ч. С 2027 года доля свободной продажи выработки может вырасти до 40%, затем показатель будет расти на 20 процентных пунктов в год, до 100% с 2030 года.

Рассматривалось также увеличение свободно продающейся электроэнергии ГЭС до 30% в 2026 году, до 60% в 2027 году и до 100% с 2028 года. В четвертом сценарии процент либерализации может увеличиваться, подстраиваясь под среднероссийский уровень цены на электроэнергию: до 57% в 2026 году — 7,02 руб. за 1 кВт•ч, до 96% в 2027 году и до 100% с 2028 года. В этом случае темп роста цен год к году будет выше, чем в остальных сценариях.

В Минэнерго и «РусГидро» не сообщили “Ъ”, какой из вариантов будет принят. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) отметили, что профильные федеральные службы искали баланс между поддержкой генерирующей компании и допустимым уровнем дополнительного прироста цен. Вероятно, полная либерализация не позволила бы обеспечить выполнение второго критерия.

По оценкам Евгении Франке из «Эйлер Аналитические технологии», ускорение либерализации согласно второму варианту позволит увеличить выручку «РусГидро» более чем на 100 млрд руб., согласно третьему — примерно на 140 млрд руб., согласно четвертому — более чем на 160 млрд руб. в 2026–2030 годах. Поскольку компания в 2025–2026 годах проходит пик капзатрат при одновременно рекордной долговой нагрузке, ускорение либерализации должно произойти именно в краткосрочной перспективе, отмечает аналитик. Эффект от установления доли свободного ценообразования для ГЭС в 57% позволит сгенерировать дополнительно около 28 млрд руб. в 2026 году, в то время как доля в 22% принесет не более 6 млрд руб., добавляет она.

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что при выборе сценариев ценовой либерализации на Дальнем Востоке необходимо учесть их негативное влияние на экономику уже реализованных и планируемых инвестпроектов в промышленности и других энергоемких секторах. Но независимый эксперт Михаил Расстригин указывает, что энергодефицит на Дальнем Востоке — уже не туча на горизонте, а надвигающаяся гроза. Либерализация рынков, по его мнению, должна не ползти, а бежать: 50% в 2026 году и 100% в 2027 году, обеспечивая компаниям приток инвестиционных ресурсов.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел