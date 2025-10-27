Угольщиков настроили на рост

Ожидания роста экономической активности в Китае и приближение зимнего сезона способствовали повышению цен на российский энергетический и металлургический уголь на этом рынке. За неделю котировки прибавили 2–3%. Но российским угольщикам в КНР придется столкнуться с растущей конкуренцией со стороны других поставщиков, в частности из Монголии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Стоимость российского энергетического и металлургического угля на китайском рынке за неделю 13–17 октября выросла на 2–3%, говорится в обзоре NEFT Research. Энергетический уголь калорийностью 5500 ккал на кг подорожал до $86,3 за тонну с учетом фрахта (CFR), коксующийся премиальный уголь PLV на этом же базисе — до $193 за тонну.

Как считают в NEFT Research, рыночные настроения в КНР улучшились в связи с новым пакетом мер по стимулированию экономики. «Производство стали остается высоким, а металлургические предприятия активно требуют поставок кокса, предложение которого становится все более сдержанным»,— пишут аналитики.

Цены и спрос на энергетический уголь, говорится в обзоре, растут перед зимним сезоном. В некоторых регионах Китая прошли сильные дожди, а в ключевых угледобывающих провинциях — Внутренней Монголии и Шаньси — резко похолодало, указывают в NEFT Research.

Для энергетического угля до конца года возможен умеренно позитивный тренд, рассчитывает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов: «Сезонный спрос на отопление поддержит цены, однако общее потребление в Китае остается сдержанным, поэтому рост будет ограниченным». На рынке коксующегося угля аналитик также не видит признаков устойчивого повышения цен. Но, по его словам, локальные дефициты способны вызывать краткосрочные подскоки. Эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов отмечает, что в условиях улучшения ситуации на рынке КНР экспортеры могут перенаправить в Китай часть угля с рынка Южной Кореи, где импорт российского топлива снижается (см. “Ъ” от 22 октября).

По итогам сентября Китай нарастил импорт угля на 7,64% по сравнению с августом, до 46 млн тонн, что стало максимальным месячным показателем в 2025 году, подсчитали в BigMint. Как уточняют аналитики, рост импорта обусловлен в основном увеличением поставок из Индонезии, России, Австралии и Монголии. Закупки в том числе стимулируют ожидания повышения промышленной активности в ближайшие месяцы. За январь—сентябрь Китай импортировал около 345,9 млн тонн угля, что на 11,11% меньше, чем годом ранее.

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев говорит, что РФ за девять месяцев отгрузила в Китай около 65 млн тонн угля, включая 20–23 млн тонн коксующегося. По его словам, традиционно Китай увеличивает объем закупок угля в четвертом квартале, что связано с подготовкой к зимнему периоду, ростом спроса со стороны энергетических компаний и необходимостью пополнения запасов. Это окажет поддержку и российским поставкам, добавляет эксперт. В то же время, продолжает господин Тайкетаев, возможности расширения экспорта коксующегося угля из России в Китай ограничены усиливающейся конкуренцией со стороны Монголии, которая предлагает более низкие цены. Так, средняя стоимость монгольского металлургического угля, по данным аналитика, более чем на 30% ниже, чем российского.

В BigMint ожидают, что китайский импорт угля в октябре останется стабильным благодаря осеннему промышленному спросу и возможному сокращению поставок с внутренних угледобывающих предприятий. Но, добавляют аналитики, на рынке будут сказываться значительные запасы в портах и неопределенность спроса на сталь.

В S&P Global со ссылкой на источники указывают, что объемы строительства новых домов в Китае — основной драйвер спроса на сталь — могут продолжить снижаться в 2026 году и рост потребления металла в обрабатывающей промышленности вряд ли полностью компенсирует сокращение в строительном секторе. Директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин замечает, что возможное снижение производства стали в КНР в конце года может вызвать падение котировок коксующегося угля на 5–10%.

Полина Трифонова