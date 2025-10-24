Главные новости за 24 октября. Кавказ

Арбитражный суд Ставропольского края получил заявление от регионального управления Федеральной налоговой службы о признании несостоятельным ООО «Автомагистраль СК». Компания задолжала бюджету более 22 млн руб. Из этой суммы 20,6 млн руб. приходится на налоги, еще 1,4 млн руб. — на пени по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды.

Дело о мошенничестве при строительстве аэропорта Ставрополя рассмотрит суд. По версии следствия, подрядчик приписал к реальным объемам работ лишние объемы, а заказчик оплатил их без проверки. Экспертиза показала, что прямой ущерб составил 1,9 млн руб. за несуществующие работы.

На должность министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана назначен Шамиль Рамазанов.

Главное управление разведки Украины (ГУР) официально заявило о причастности к организации теракта в Ставрополе, в результате которого пострадала местная жительница. Взрыв у воинской части произошел поздно вечером 22 октября. Подозреваемого задержали в тот же день.

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя отдела специальных работ краевого управления «Почты России». Мужчину подозревают в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.