Дело о мошенничестве при строительстве аэропорта Ставрополя рассмотрит суд

Директор строительной фирмы из Ставрополя оказался на скамье подсудимых по делу о махинациях с новым терминалом аэропорта, сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Суд Октябрьского района города рассматривает обвинения в крупном мошенничестве: по версии следствия, подрядчик приписал к реальным объемам работ лишние объемы, а заказчик оплатил их без проверки. Экспертиза показала, что прямой ущерб составил 1,9 млн руб. за несуществующие работы.

По данным материалов дела, договор между двумя ООО предусматривал строительство терминала внутренних авиалиний площадью почти 6 тысяч квадратных метров с годовой пропускной способностью до 800 тысяч пассажиров. Всего на проект ушло более 1 миллиарда рублей федеральных и региональных средств, при этом в перспективе развитие аэропорта включает рост числа авиарейсов и расширение маршрутной сети.

Станислав Маслаков