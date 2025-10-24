Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье экс-начальника опочты подозревают в разглашении гостайны

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя отдела специальных работ краевого управления «Почты России». Мужчину подозревают в разглашении сведений, составляющих государственную тайну, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ставрополью.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, с августа по сентябрь 2022 года во время проведения ремонтных работ в почтовой организации подозреваемый передал информацию, отнесенную к гостайне. В настоящий момент следственные действия продолжаются, установлены обстоятельства и признаки преступления по части 1 статьи 283 Уголовного кодекса РФ.

Станислав Маслаков

