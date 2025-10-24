Налоговая банкротит стройфирму на Ставрополье из-за долга в 22 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края получил заявление от регионального управления Федеральной налоговой службы о признании несостоятельным ООО «Автомагистраль СК». Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Компания задолжала бюджету более 22 млн руб. Из этой суммы 20,6 млн руб. приходится на налоги, еще 1,4 млн руб. — на пени по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Автомагистраль СК» зарегистрировано в 2014 году в городе Ессентуки. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Учредитель — Александр Кузьменко. Уставный капитал компании — 10 млн руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 416,9 млн руб., убыток — 30,3 млн руб.

В Определении суда говорится, что компания «Автомагистраль СК» до судебного заседания должна направить в суд отзыв на заявление о признании его несостоятельным (банкротом) с указанием имеющихся возражений относительно требований заявителя, а также общей суммы задолженности должника. Кроме того фирма должна представить суду выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, сведения о всех счетах, открытых на имя должника в кредитных организациях, бухгалтерскую отчетность и финансовые документы на последнюю отчетную дату, доказательства погашения задолженности, явившейся основанием для обращения в суд.

Тат Гаспарян