ГУР Украины взяло ответственность за теракт в Ставрополе

Главное управление разведки Украины (ГУР) официально заявило о причастности к организации теракта Ставрополе, в результате которого пострадала местная жительница.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ГУР, операция была направлена на инфраструктуру российской воинской части. Правоохранительные органы России, пообещали не оставить без наказания организаторов теракта.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» взрыв у воинской части произошел поздно вечером 22 октября. Подозреваемого задержали в тот же день. Его показания повлияли на квалификацию инцидента — возбуждено уголовное дело по ст.205 УК «Теракт».

Наталья Белоштейн

