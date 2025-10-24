Под Новороссийском планируют создать виноградарский парк для развития энотуризма

В хуторе Семигорском рядом с Новороссийском может появиться новый туристический объект — виноградарский парк. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По его словам, проект включает создание музейного комплекса, выставочных площадок, сыроварни, ремесленных пекарен, научных зон и пространства для детского досуга.

«Это место – уникальная возможность заявить о себе на мировой арене, привлечь виноделов и туристов со всего мира, укрепить культурные связи», — отметил господин Кравченко.

Предварительная концепция развития территории уже подготовлена проектной организацией. Сроки реализации и объем инвестиций пока не уточняются.

Энотуризм остается одним из развивающихся направлений туристической отрасли в Краснодарском крае: в регионе работают более 30 виноделен, предлагающих экскурсии, дегустации и посещение виноградников.

Екатерина Голубева