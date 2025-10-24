В Сочи продают землю между «ТЦ Сочи Парк» и новым ЖК за 14,7 млн рублей
В селе Раздольное в Сочи выставили на торги земельный участок площадью 0,41 га рядом с торговым центром «Сочи Парк». Как сообщает «Ъ-Сочи», начальная цена лота составляет 14,7 млн руб.
Фото: Земля дом РФ
Участок расположен между ТЦ и новым жилым комплексом. Разрешенное использование включает бытовое обслуживание, предпринимательскую деятельность, магазины, общепит, спортивные объекты и заправку транспортных средств.
Прием заявок завершится 24 ноября, а торги состоятся 28 ноября в 10:00.
Ранее в августе 2025 года в Сочи на продажу выставляли подвальное помещение на улице Роз за 18,3 млн руб. в рамках дела о банкротстве компании «Смарт-Строй».