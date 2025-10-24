Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 25–26 октября
23 октября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых музыкальная картина «Алиса в Стране чудес», главную роль в которой сыграла дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, 16-летняя Анна, а также американский хоррор «Песочный человек». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Алиса в Стране чудес
- Режиссер: Юрий Хмельницкий
- В ролях: Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина
- Жанр: фэнтези, приключения / Россия / 128 мин.
- В прокате: с 23 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Тексты Высоцкого отчаянно сопротивляются новым аранжировкам, а их содержание плохо вяжется с новым сценарием.
Впрочем, и сам сценарий не блещет логикой и связностью, но в нем нет и абсурдизма и творческой свободы Кэрролла, а только бесформенное нагромождение эпизодов, единственный смысл которых — устроить артистам выход с очередным сольным или хоровым номером».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сказка о напрасно потерянном времени».
Песочный человек
- Режиссер: Колин Тилли
- В ролях: С. Ипейта Меркерсон, Уитни Пик, Финн Беннетт, Голда Рошевель, Карсон Минниар, Бен Бладон
- Жанр: ужасы / США / 101 мин.
- Слоган: «Око за око»
- В прокате: с 23 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Страшное здесь синоним скучного».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «У страха глаза вон».
Паранормальное явление. Шум
- Режиссер: Ким Су-джин
- В ролях: Ли Сон Бин, Чон Ин Нён, Ким Мин Сок, Рю Гён Су, Хан Су А, Пэк Чу Хи
- Жанр: ужасы / Южная Корея / 93 мин.
- Слоган: «Каждый звук здесь сводит с ума»
- В прокате: с 23 октября
Кинопрокатчик «Про:взгляд»: «Странные пугающие звуки сводят с ума жителей многоэтажки. Когда из одной из квартир бесследно исчезает юная девушка, поиски начинает ее старшая сестра. Ей придется не только столкнуться с мрачными тайнами соседей, но и вступить в борьбу с неведомой потусторонней силой».
Горыныч
- Режиссер: Дмитрий Хонин
- В ролях: Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын
- Жанр: фэнтези, приключения / Россия / 97 мин.
- В прокате: с 23 октября
Кинопрокатчик «Вольга»: «Жизнь как в сказке — то еще приключение! Лихой моряк Алексей Алехин теперь знает это по себе. Стоило ему вынырнуть со дна морского в неопознанном княжестве, как посыпались на Лехину голову сказочные проблемы! Не успел он спасти малыша-дракончика, оставшегося одного, и тут началось: срочно излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей. И впервые в жизни встретить принцессу! Столько дел, что голова кругом идет! В опасных приключениях моряку помогает верный друг — маленький дракон Горыныч, который считает Леху родной мамой. Но друзей ждет огромный сюрприз…»
Опасные связи
- Режиссер: Мерседес Морган
- В ролях: Алекс Роу, Мэдди Хассон, Марко Пигосси, Андра Нечита, Клэйтон Спенсер, Элен Реис
- Жанр: ужасы, триллер / США / 105 мин.
- Слоган: «Сыграй в порочную игру и останься в живых»
- В прокате: с 16 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Первые две трети хронометража фильм напоминает эротические триллеры, столь популярные в 1990-х, а сейчас почти исчезнувшие из широкого проката. Но не лучшие образцы жанра вроде "Основного инстинкта" (1992) или "Горькой луны" (1992), а потоковую продукцию, из которой не вспомнишь ни одного названия».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дом с извращениями».
Жатва
- Режиссер: Афина Рахель Цангари
- В ролях: Калеб Лэндри Джонс, Гарри Меллинг, Рози Макьюэн, Фрэнк Диллэйн, Гордон Браун, Стивен Макмиллан
- Жанр: триллер / Великобритания, Германия, Греция, Франция, США / 133 мин.
- В прокате: с 16 октября
Кинокритик Андрей Плахов: «К счастью, в "Жатве" есть чем полюбоваться помимо социологии и феминизма. Это не идеологический трактат, а художественная работа со странностями, чудесами и даже легкими вкраплениями мистики».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Под знаменем марксизма-феминизма».
Эддингтон
- Режиссер: Ари Астер
- В ролях: Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун, Остин Батлер, Люк Граймс, Дирдри О’Коннелл
- Жанр: драма, комедия, триллер / США, Великобритания, Финляндия / 129 мин.
- В прокате: с 16 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Итак, добро пожаловать в Эддингтон, штат Нью-Мексико. Население — менее двух с половиной тысяч душ. К концу фильма их поголовье сократится этак душ на семь. Если пересчитать в процентах потенциальные потери от гипотетической гражданской войны в США, которую Астер смоделировал на примере отдельно взятого местечка, на всю страну, волосы встанут дыбом».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Пустота по-американски».
Лермонтов
- Режиссер: Бакур Бакурадзе
- В ролях: Илья Озолин, Евгений Романцов, Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов, Уршула Малка
- Жанр: драма / Россия / 105 мин.
- В прокате: с 16 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Бакурадзе — режиссер из поколения "новых тихих", автор медленных молчаливых картин, в которых нарратив отходит на второй план, уступая место образам... Его "Лермонтов" — фильм-эмоция, попытка поймать короткий миг накануне катастрофы и растянуть его, пока не случилось неотвратимое. Та самая "смерть за работой", которую, как говорил Жан Кокто, и фиксирует кино».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Мелочи смерти».
Глазами пса
- Режиссер: Бен Леонберг
- В ролях: пес Инди, Шэйн Дженсен, Ариэль Фридман Ларри Фессенден, Стюарт Рудин, Хантер Гоец
- Жанр: ужасы / США / 72 мин.
- В прокате: с 16 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Для создания пугающей атмосферы Леонберг пользуется стандартными хоррор-методами: тут и сгущающаяся темнота, и внезапно выпрыгивающее из-за угла нечто, и полный набор тревожных звуков, поддерживаемый нервным саундтреком. До поры это работает вполне эффективно, так как подается через восприятие собаки, не смотревшей фильмов ужасов и воспринимающей это все с наивной незамутненностью».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Глушь собачья».
Двое в одной жизни, не считая собаки
- Режиссер: Андрей Зайцев
- В ролях: Светлана Крючкова, Александр Адабашьян, Полина Гухман, Александр Замураев, Анна Уколова, Дмитрий Блохин
- Жанр: мелодрама / Россия / 109 мин.
- В прокате: с 16 октября
Кинопрокатчик «СБ Фильм»: «Двое питерских интеллигентов живут одни с собакой. Их дети и внуки уехали, поэтому они видят их только по телефону. Это кино про оптимизм и любовь к друг другу и к жизни. Всего этого сейчас не хватает многим людям, особенно молодым. Поэтому они так тянутся к главным героям картины, к их теплу и дому».