Глушь собачья
Стартует показ хоррора «Глазами пса»
В прокат выходит фильм Бена Леонберга «Глазами пса» (Good Boy), в котором традиционная история про дом с привидениями показана с точки зрения собаки. Его главная звезда — невероятно симпатичный новошотландский ретривер — вряд ли оставит равнодушным хоть одного зрителя, тогда как сама картина не блещет ни оригинальностью, ни изобретательностью, за исключением основного формального приема, считает Юлия Шагельман.
Главная точка притяжения в фильме — пес Инди, на морде которого отображается целый спектр эмоций
Фото: Вольга
По словам Бена Леонберга, одним из главных его источников вдохновения в жанре хоррора является Стивен Кинг. Его полнометражный режиссерский дебют «Глазами пса» (или, как фильм называется в оригинале, «Хороший мальчик») действительно напоминает экранизацию какого-нибудь неизвестного рассказа Кинга, хотя на самом деле снят по оригинальному сценарию самого Леонберга и Алекса Кэннона. Ключевая идея тут очень простая: берется типичный для ужастика сюжет, но фокус слегка смещается, заставляя посмотреть на вроде бы привычные вещи и события с нового угла.
Таким образом, главным героем и «проводником» зрителя в картине становится пес Инди — его играет собственный питомец Леонберга, и зовут его так же (в честь Индианы Джонса).
Нас знакомит с ним монтаж из домашних видео, показывающих, как Инди вырос из умилительного щеночка во взрослую, но тоже исключительно обаятельную собаку, и как вместе с ним росла и крепла его преданность хозяину Тодду (Шейн Дженсен). При этом лица Тодда почти не видно: Инди видит людей либо на уровне колен, либо размытыми силуэтами в отдалении.
Увы, радостные кадры быстро заканчиваются. Тодд попадает в больницу, а выйдя оттуда, решает переселиться в унаследованный от дедушки (Ларри Фессенден) дом, стоящий где-то в лесу. Сестра Вера (Ариэль Фридман), которую мы также почти не видим, а в основном только слышим по телефону, пытается его отговорить: в доме давно никто не жил, а до того дедушка умер там нехорошей смертью, и вообще, Тодду бы лучше быть поближе к цивилизации на случай, если станет хуже. Однако Тодд упрямится — он считает, что в лесу он почувствует себя лучше и спокойнее.
Разумеется, Инди не очень понимает, что происходит, он только чувствует, что с хозяином творится что-то плохое. Дорога к новому дому под проливным дождем заставляет его нервничать, а сам дом — пустой, темный, с подозрительными углами, в которых клубится мгла, и плохо пахнущим подвалом — совсем ему не нравится. Однако, как и положено хорошему псу, Инди верно следует за хозяином.
Дальше действие развивается так, как и должно в фильме ужасов: по лесу бродят пугающие темные фигуры — одна из них оказывается соседом-охотником в камуфляже (Стюарт Рудин), но тут явно есть и кто-то еще — дом полнится непонятными звуками, по ночам к Тодду и Инди тянутся загребущие черные руки. Человек ничего этого не замечает, но пес видит и слышит все, чутко реагируя на каждый шорох или промелькнувшую тень. Ему также снятся страшные сны, в которых покойного дедушку и его любимого пса Бандита, очень похожего на самого Инди, поглощает тьма.
Пес пытается предупредить хозяина об опасности, пусть даже ее природа ему толком не ясна. Но физическое и моральное состояние Тодда ухудшаются, а вместе с ними и его характер. Он ругается с сестрой по телефону, а Инди отталкивает, кричит на него и даже выгоняет из дома, сажая на цепь в будке во дворе. Это только усиливает собачьи страхи.
Для создания пугающей атмосферы Леонберг пользуется стандартными хоррор-методами: тут и сгущающаяся темнота, и внезапно выпрыгивающее из-за угла нечто, и полный набор тревожных звуков, поддерживаемый нервным саундтреком.
До поры это работает вполне эффективно, так как подается через восприятие собаки, не смотревшей фильмов ужасов и воспринимающей это все с наивной незамутненностью. К тому же Инди — очень выразительный исполнитель, на морде (хочется сказать — на лице) которого отображается целый спектр эмоций, пусть даже их приписывает ему зрительское воображение и склонность очеловечивать наших четвероногих питомцев.
Увы, новизна этого подхода выдыхается довольно быстро. Даже при сжатом хронометраже всего в 73 минуты фильм кажется слегка затянутым и повторяющим одни и те же приемы. Но вот в чем нет никаких сомнений: Инди — и персонаж, и актер — действительно очень, очень хороший мальчик!