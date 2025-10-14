Глушь собачья

В прокат выходит фильм Бена Леонберга «Глазами пса» (Good Boy), в котором традиционная история про дом с привидениями показана с точки зрения собаки. Его главная звезда — невероятно симпатичный новошотландский ретривер — вряд ли оставит равнодушным хоть одного зрителя, тогда как сама картина не блещет ни оригинальностью, ни изобретательностью, за исключением основного формального приема, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главная точка притяжения в фильме — пес Инди, на морде которого отображается целый спектр эмоций

Фото: Вольга Главная точка притяжения в фильме — пес Инди, на морде которого отображается целый спектр эмоций

Фото: Вольга

По словам Бена Леонберга, одним из главных его источников вдохновения в жанре хоррора является Стивен Кинг. Его полнометражный режиссерский дебют «Глазами пса» (или, как фильм называется в оригинале, «Хороший мальчик») действительно напоминает экранизацию какого-нибудь неизвестного рассказа Кинга, хотя на самом деле снят по оригинальному сценарию самого Леонберга и Алекса Кэннона. Ключевая идея тут очень простая: берется типичный для ужастика сюжет, но фокус слегка смещается, заставляя посмотреть на вроде бы привычные вещи и события с нового угла.

Таким образом, главным героем и «проводником» зрителя в картине становится пес Инди — его играет собственный питомец Леонберга, и зовут его так же (в честь Индианы Джонса).

Нас знакомит с ним монтаж из домашних видео, показывающих, как Инди вырос из умилительного щеночка во взрослую, но тоже исключительно обаятельную собаку, и как вместе с ним росла и крепла его преданность хозяину Тодду (Шейн Дженсен). При этом лица Тодда почти не видно: Инди видит людей либо на уровне колен, либо размытыми силуэтами в отдалении.

Увы, радостные кадры быстро заканчиваются. Тодд попадает в больницу, а выйдя оттуда, решает переселиться в унаследованный от дедушки (Ларри Фессенден) дом, стоящий где-то в лесу. Сестра Вера (Ариэль Фридман), которую мы также почти не видим, а в основном только слышим по телефону, пытается его отговорить: в доме давно никто не жил, а до того дедушка умер там нехорошей смертью, и вообще, Тодду бы лучше быть поближе к цивилизации на случай, если станет хуже. Однако Тодд упрямится — он считает, что в лесу он почувствует себя лучше и спокойнее.

Разумеется, Инди не очень понимает, что происходит, он только чувствует, что с хозяином творится что-то плохое. Дорога к новому дому под проливным дождем заставляет его нервничать, а сам дом — пустой, темный, с подозрительными углами, в которых клубится мгла, и плохо пахнущим подвалом — совсем ему не нравится. Однако, как и положено хорошему псу, Инди верно следует за хозяином.

Дальше действие развивается так, как и должно в фильме ужасов: по лесу бродят пугающие темные фигуры — одна из них оказывается соседом-охотником в камуфляже (Стюарт Рудин), но тут явно есть и кто-то еще — дом полнится непонятными звуками, по ночам к Тодду и Инди тянутся загребущие черные руки. Человек ничего этого не замечает, но пес видит и слышит все, чутко реагируя на каждый шорох или промелькнувшую тень. Ему также снятся страшные сны, в которых покойного дедушку и его любимого пса Бандита, очень похожего на самого Инди, поглощает тьма.

Пес пытается предупредить хозяина об опасности, пусть даже ее природа ему толком не ясна. Но физическое и моральное состояние Тодда ухудшаются, а вместе с ними и его характер. Он ругается с сестрой по телефону, а Инди отталкивает, кричит на него и даже выгоняет из дома, сажая на цепь в будке во дворе. Это только усиливает собачьи страхи.

Для создания пугающей атмосферы Леонберг пользуется стандартными хоррор-методами: тут и сгущающаяся темнота, и внезапно выпрыгивающее из-за угла нечто, и полный набор тревожных звуков, поддерживаемый нервным саундтреком.

До поры это работает вполне эффективно, так как подается через восприятие собаки, не смотревшей фильмов ужасов и воспринимающей это все с наивной незамутненностью. К тому же Инди — очень выразительный исполнитель, на морде (хочется сказать — на лице) которого отображается целый спектр эмоций, пусть даже их приписывает ему зрительское воображение и склонность очеловечивать наших четвероногих питомцев.

Увы, новизна этого подхода выдыхается довольно быстро. Даже при сжатом хронометраже всего в 73 минуты фильм кажется слегка затянутым и повторяющим одни и те же приемы. Но вот в чем нет никаких сомнений: Инди — и персонаж, и актер — действительно очень, очень хороший мальчик!