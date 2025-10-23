Тайна потребительской корзины

Минпромторг предлагает предоставить заинтересованным органам доступ к налоговой тайне компаний в сфере торговли товарами из потребительской корзины — законопроект об этом опубликован на regulation.gov.ru. Порядок передачи таких данных определит ФНС. Впрочем, без доработки документа его вряд ли примут, поскольку курирующий налоговую сферу Минфин обычно выступает против распространения налоговой тайны. Более вероятно достижение «компромисса» между ним и Минпромторгом, при котором анализ налоговой отчетности для нужд заинтересованных органов будет проходить «внутри» ФНС по аналогии с оценкой состоятельности контрагентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Минпромторг добивается прав на доступ к данным о компаниях, составляющих налоговую тайну (сведения о налогоплательщике, не подлежащие разглашению), для осуществления мониторинга цен на товары по всей цепочке поставок — законопроект об этом опубликован для общественного обсуждения. Речь идет о поправках к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности».

По ним, Федеральная налоговая служба должна будет предоставлять профильным министерствам данные об организациях, занимающихся импортом и торговлей товарами из потребительской корзины (допускается и возможность расширения этого перечня при необходимости),— налоговую и бухгалтерскую отчетность, аудиторские заключения о консолидированной финансовой отчетности и другие сопутствующие документы.

Причем службе предлагается определить способ передачи налоговой информации, а правительству — отобрать пул заинтересованных ведомств-получателей.

С помощью этих сведений, отмечают авторы документа, регуляторы смогут выявлять, в какой момент произошел скачок цен на продукцию, и анализировать причины.

В Минпромторге ссылаются на недостаток инструментов для контроля «процессов ценообразования и товародвижения на внутреннем рынке» и отмечают, что доступ к данным не создаст дополнительной нагрузки на бизнес, а использоваться они будут «в аналитических целях и не подлежат разглашению». В курирующем ФНС Минфине, однако, комментировать предложение отказались. К перспективе расширения числа ведомств, имеющих доступ к налоговой тайне, ведомство всегда относилось негативно, поэтому принятие инициативы в нынешнем виде маловероятно — последним известным значимым «сдвигом» этого периметра было соглашение пятилетней давности о взаимном доступе к налоговой и банковской тайне между ФНС и ЦБ ради борьбы с налоговой оптимизацией (см. “Ъ” от 16 декабря 2020 года). Более реальной выглядит доработка идеи до «сервисного» подхода по аналогии с механизмом проверки контрагентов, уже реализованным ФНС «на своей» стороне — без расширения круга имеющих доступ к чувствительной информации лиц (см. “Ъ” от 5 и 11 июня). Схожая модель реализована и в биометрии: все данные собраны в Единой биометрической системе, но прямого доступа к ним у банков и других заинтересованных органов нет: получить их можно лишь с согласия пользователя, а обработка запросов на идентификацию клиента происходит на государственной стороне (см. “Ъ” от 11 сентября 2023 года).

При этом у ФНС уже есть опыт участия в контроле стоимости продукции (см. “Ъ” от 26 января 2021 года). Тогда, в 2021 году, налоговые органы организовали сбор данных об изменении цен на отдельные виды продуктов первой необходимости, участники рынка связывали это с созданием системы мониторинга цен на социально значимые товары. Со стороны бизнеса, в свою очередь, звучали опасения насчет потенциального разглашения коммерческой тайны.

Законопроект Минпромторга укладывается и в русло работы правительства по обеспечению полной прослеживаемости цепочек поставок для поддержки здоровой конкуренции на товарном рынке (см. “Ъ” от 22 октября). В частности, власти намерены бороться с практикой занижения поставщиками цен на импортируемую продукцию при ее декларировании при ввозе в страну, что позволяет последним, во-первых, вносить меньше средств по таможенным платежам, а во-вторых, продавать такие товары дешевле внутренних производителей.

Полина Попова, Олег Сапожков