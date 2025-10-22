Поставка на конкуренцию

Белый дом формирует систему полной прослеживаемости цепочек поставок импорта для борьбы с занижением размера таможенных платежей — это вчера, 21 октября, подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Учет реальной «входной» стоимости импортных товаров нужен правительству как для повышения доходов бюджета от пошлин платежей, так и для обеспечения честной конкуренции на рынках. Этим объясняются и проблемы в логистике на границе с Казахстаном: усиленные проверки на таможне — инструмент борьбы за честное оформление ввозимых в РФ грузов: ФТС в режиме «выборочного» посттаможенного контроля проверяет практически все вызывающие сомнения поставки. В ту же логику укладывается и усиление контроля за продажей импорта на маркетплейсах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Белый дом работает над сближением таможенных систем управления рисками и правил из других сфер контрольно-надзорной деятельности в ЕАЭС. Об этом в ходе стратегической сессии по обеспечению равных условий ведения бизнеса сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, существующие «минимальные меры контроля» делают возможным импорт в РФ товаров, которые не облагаются налогами должным образом, в связи с чем «значительные объемы» такой продукции выявляются ежегодно. «Важно создавать для участников рынка конкурентные возможности, двигаться по всей цепочке, от контроля легальности ввоза товаров и формирования справедливой входной стоимости до прозрачности всех денежных операций в России, вне зависимости от формы их совершения»,— подчеркнул глава правительства.

Тем самым глава правительства де-факто подтвердил, что многокилометровые автомобильные очереди на границе с Казахстаном — проявление изменения системных подходов к таможенному оформлению импорта в борьбе за равные условия конкуренции на российском рынке. Напомним, очереди у границы начали скапливаться с середины сентября (см. “Ъ” от 2 октября). Опрошенные тогда участники рынка ссылались на запуск российскими властями «жесткого» контроля серого импорта. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, подтвердил, что в рамках выборочного таможенного постконтроля проверяется буквально «все, что едет». «Декларируются одни товары — под этим видом провозятся другие товары. Есть над чем работать»,— посетовал и глава ведомства Антон Силуанов по итогам стратсессии.

Слова чиновников, таким образом, служат доказательством проводимой правительством работы по созданию системы полной прослеживаемости цепочек поставок: в случае, если конкретный товар был продан как один тип продукции, но въехал в страну как другой (таможенный платеж по которому ниже), сэкономленную при его декларировании разницу придется доплачивать. Отметим, что отслеживать цепочки поставок, возможно, будут с применением ИИ-технологий: модель работы ИИ с большими данными о производстве молочной продукции в РФ уже испытывает Россельхознадзор, по завершении пилотного проекта механизм с высокой вероятностью распространят и на другие сферы экономической деятельности (см. “Ъ” от 1 апреля и от 17 октября), и адаптировать его для нужд ФТС вполне реально.

В ту же логику укладывается и недавняя инициатива ФТС по ужесточению контроля торговли импортными товарами на маркетплейсах за счет введения обязательных требований по включению в карточки товаров данных о месте их происхождения, номера таможенной декларации и сведений о классификационном коде ТН ВЭД (см. “Ъ” от 10 октября). В службе отметили, что в 2025 году и потребители, и предприниматели стали намного чаще жаловаться на продажу через цифровые платформы незаконного импорта, а проверки в ряде российских регионов выявили более 8 тыс. единиц электронных приборов, ввезенных без таможенной декларации.

Проводимая правительством работа связана и с наращиванием объема таможенных поступлений в бюджет. Если в 2022 году властям пришлось расширить импорт товаров через страны ЕАЭС, чтобы не допустить на российском рынке дефицита важных для потребителей позиций, то теперь, когда ситуация с поставками за счет прихода новых игроков из Азии стабилизировалась, обратное усиление контроля и получение бюджетной выгоды от этого представляются для государства более приоритетной стратегией (см. “Ъ” от 21 марта 2024 года).

Полина Попова, Олег Сапожков, Евгения Крючкова