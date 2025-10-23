В ВТБ заявили, что новые санкции ЕС не несут материальных последствий для группы

Группа ВТБ (MOEX: VTBR) уже была под всевозможными санкциями, поэтому введение санкций Евросоюза против отдельных «дочек» не несет для ВТБ никаких материальных последствий. Об этом заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, передает ТАСС.

Сегодня Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. Новые ограничения в том числе коснулись «дочек» ВТБ в Белоруссии и Казахстане, а также филиала банка в Шанхае. Санкции затронули пять российских банков и 45 организаций, которые, по данным ЕС, помогали России обходить ограничения. Кроме того, меры распространились на восемь банков и финансовых институтов из третьих стран.

По словам представителей золотодобывающей компании «Полюс», автопроизводителей АвтоВАЗ и «Соллерс», на которых также распространилось действие новых ограничений, санкции Евросоюза не повлияют на их работу.