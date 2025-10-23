Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В «Полюсе» заявили, что санкции Евросоюза не повлияют на работу компании

Введенные Евросоюзом санкции не повлияют на операционную деятельность российской золотодобывающей компании «Полюс» (MOEX: PLZL). Об этом представители компании заявили ТАСС.

Сегодня Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вступают в силу с 23 октября. Помимо «Полюса», в список попали металлургическая и горнодобывающая компания Evraz Plc, автопроизводители АвтоВАЗ и «Соллерс». В пресс-службах обеих автокомпаний заявили, что санкции не повлияют на их работу.

Банки, энергетика, туризм: что вошло в 19-й пакет санкций против России

Читать далее

Новые санкции в отношении РФ также ввели США — под них попали крупнейшие российские нефтяные компании «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. В Минфине США заявили, что цель ограничений — не наказание, а достижение позитивных изменений в действиях российской стороны.

Пакет с пакетами

Пакет с пакетами

Хроника и суть всех европейских санкций против России

Читать далее

Новости компаний Все