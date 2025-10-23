Под новые санкции ЕС подпали «дочки» ВТБ в Белоруссии и Казахстане

Евросоюз (ЕС) в рамках 19-го пакета санкций против России распространил ограничения на восемь банков и фининститутов из третьих стран. Ограничения вступят в силу в ноябре, следует из документа на сайте Совета ЕС. Также в санкционный список включили «дочки» ВТБ (MOEX: VTBR) в Белоруссии и Казахстане.

Под санкции подпали: криптовалютная платформа Payeer, банк Киргизии CJSB JSCB Tolubay, Банк Казахстана OJSC Eurasian Savings Bank, банки Таджикистана CJSC Dushanbe City Bank, CJSC Spitamen Bank и OJSC Commerce Bank of Tajikistan, гонконгский трейдер Blackford Corporation Limited и эмиратская компания Fuel and Oil Dynamics FZE.

Помимо этого ограничения распространили на белорусские Альфа-банк и Сбербанк, «БелВЭБ» и Белгазпромбанк. По данным ЕС, эти банки используют Систему передачи финансовых сообщений Центробанка РФ или «эквивалентные специализированные службы», включая Систему быстрых платежей (СБП) и «Мир». Европейским юрлицам, организациям и органам запрещается «прямо или косвенно» участвовать в любых сделках с этими банками. Для договоров, заключенных до 24 октября, запрет отложен до 25 апреля 2026 года.

ЕС сегодня принял очередной пакет антироссийских санкций. Они затронули пять российских банков и 45 организаций, помогавших России обходить санкции. Также ЕС ограничит передвижения российских дипломатов и введет ограничения в отношении еще 117 судов «теневого флота».