ЕС принял 19-й пакет санкций с ограничениями для российских банков и дипломатов

Евросоюз (ЕС) принял 19-й пакет санкций против России, сообщила в соцсети X представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. По ее словам, ограничения затронут «российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае». Также ЕС ограничит передвижения российских дипломатов «для противостояния попыткам дестабилизации».

Как пишет Bloomberg, санкции направлены против 45 организаций, помогавших России обходить санкции, включая 12 компаний в Китае и Гонконге. Будет запрещена перестраховка бывших в употреблении российских судов и самолетов. Кроме того, вводится запрет на операции с пятью российскими банками, расширен запрет на операции с российскими электронными платежными системами и банками третьих стран в Белоруссии и Казахстане.

По данным агентства, пакет включает запрет на импорт СПГ с 2027 года и санкции в отношении еще 117 судов «теневого флота». Также ЕС ужесточит запрет на сделки с двумя крупными российскими нефтяными компаниями, их названия не приводятся. Вчера США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

Как будет ограничено передвижение российских дипломатов, не уточняется. Financial Times писала, что их обяжут информировать правительства других стран о планируемых поездках до пересечения границ принимающей страны. Кремль и МИД РФ обещали принять ответные меры.

Подробнее о европейских санкциях — в материале «Ъ» «XIX съезд санкций ЕС».