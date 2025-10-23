АвтоВАЗ: санкции Евросоюза не повлияют на работу компании

Включение АвтоВАЗа и его главы Максима Соколова в 19-й пакет санкций Евросоюза никак не отразится на работе компании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе автоконцерна.

«АвтоВАЗ не имеет никаких деловых отношений с контрагентами из ЕС»,— пояснил собеседник агентства. Максим Соколов попал под санкции из-за поддержки сотрудников АвтоВАЗа, участвующих в спецоперации на Украине.

ЕС также ввел санкции против ПАО «Соллерс» и его дочернего автосборочного предприятия «Соллерс Алабуга». Как рассказали «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе компании, ограничения не повлияют на ее работу, поскольку производство автомобилей концерна основано на санкционно-устойчивых решениях.

Что вошло в 19-й пакет санкций — в подборке «Ъ».