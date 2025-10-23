ЕС запретил поставлять в Россию пластиковые игрушки с моторчиками

Евросоюз (ЕС) в рамках 19-го пакета санкций запретил поставки в Россию пластиковых игрушек и моделей со встроенными моторчиками. Санкции вступят в силу с 24 октября, следует из журнала ЕС.

Под запрет также подпали игрушки и модели, изготовленные не из пластмассы, но имеющие моторчики. Упомянутые изделия проходят по номенклатуре по таможенному коду 9503. К нему относятся, в том числе, трехколесные велосипеды, самокаты, игрушечные педальные машинки, коляски для кукол и сами куклы, головоломки.

В рамках 16-го пакета санкций ЕС запрещал экспорт в Россию игровых контроллеров (геймпадов), используемых в приставках. Причиной стало то, что их могут применять для управления беспилотниками.

Новые санкции были одобрены странами ЕС сегодня. Ограничения затронули банки из третьих стран и поставщиков услуг по регистрации танкеров «теневого флота». ЕС также запретил европейским туроператорам возить туристов в Россию.

Подробности — в подборке «Ъ».