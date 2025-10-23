ЕС наложил санкции на поставщиков услуг по регистрации танкеров «теневого флота»

В 19-й пакет санкций Евросоюза вошли компании, предоставляющие услуги по регистрации морских танкеров. Как утверждают в ЕС, попавшие под ограничения юрлица «предоставляют судам теневого флота ложные флаги, позволяя им продолжать работу и создавая ложное впечатление о соответствии сертификационным требованиям».

Среди компаний, внесенных в черный список, есть зарегистрированная в США компания Aruba Maritime Administration & Offshore. По утверждению Брюсселя, компания «предоставляет судам несуществующий флаг Арубы». «Ложный флаг Арубы предоставлен трем нефтяным танкерам, подпадающим под действие ограничительных мер Евросоюза»,— говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

Евросоюз также ограничил доступ в порты и к «широкому спектру связанных с морскими перевозками услуг» 117 новым судам. В пресс-службе ЕС отметили, что в список попали «танкеры, которые входят в состав теневого флота в обход механизма ограничения цен на нефть». Отмечается, что эти танкеры «поддерживают энергетический сектор России или перевозят военную технику для России или украденное украинское зерно».

Общее количество судов, на которые распространяются ограничения ЕС, достигло 557. Ограничения усложняют транспортировку нефти, в том числе из-за сужения возможностей для бункеровки или пополнения запасов в портах ЕС.

Анастасия Домбицкая