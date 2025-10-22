Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Директор Лувра просит разместить полицейский участок в музее

Директор Лувра Лоранс де Кар во время слушания в Сенате, посвященного недавнему ограблению музея, заявила, что его система охраны — «его слабое место». Она попросила у правительства разместить в музее полицейский участок, сообщает Le Figaro.

Лоранс де Кар

Лоранс де Кар

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лоранс де Кар

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

По словам госпожи де Кар, кража стала возможной не из-за внутренних систем безопасности музея, а из-за «устаревшей» системы наружного видеонаблюдения. Она отметила, что камеры как раз не охватывают галерею Аполлона, через балкон которой грабители и проникли в музей. «Там есть несколько камер по периметру, но они устарели,— заявила госпожа де Кар.— Их просто недостаточно».

Лувр подвергся ограблению 19 октября. Преступникам удалось украсть сокровища французских императриц и королев, которые в музее назвали бесценными. Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления. Эксперты считают, что похищенные драгоценности уже не вернуть. Сам музей после ограбления не работал три дня. Лоранс де Кар, назначенная на должность директора Лувра в 2021 году, подала в отставку сразу после инцидента, но президент Франции Эмманюэль Макрон не принял ее.

Подробности кражи — в материале «Ъ» «Бриллианты — лучшие друзья императриц».

Кирилл Сарханянц

Фотогалерея

Что украли из Лувра

Предыдущая фотография
&lt;b>Диадема и ожерелье из парюры королевы Гортензии&lt;/b>&lt;br> Парюра, для которой были использованы цейлонские сапфиры природной окраски, была создана неизвестным мастером в 1-й трети XIX века, предположительно для дочери императрицы Жозефины, королевы Голландии Гортензии Богарне. Диадема украшена 24 сапфирами (10 мелких и 14 крупных) и 1083 бриллиантами. Ожерелье состоит из 8 подвижно закрепленных сапфиров разного размера и 631 бриллианта

Диадема и ожерелье из парюры королевы Гортензии
Парюра, для которой были использованы цейлонские сапфиры природной окраски, была создана неизвестным мастером в 1-й трети XIX века, предположительно для дочери императрицы Жозефины, королевы Голландии Гортензии Богарне. Диадема украшена 24 сапфирами (10 мелких и 14 крупных) и 1083 бриллиантами. Ожерелье состоит из 8 подвижно закрепленных сапфиров разного размера и 631 бриллианта

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

&lt;b>Серьга (одна из пары) из парюры королевы Гортензии &lt;/b>(на фото: слева и справа)&lt;br> Украшена двумя сапфирами (круглым и каплевидным) и 59 бриллиантами

Серьга (одна из пары) из парюры королевы Гортензии (на фото: слева и справа)
Украшена двумя сапфирами (круглым и каплевидным) и 59 бриллиантами

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

&lt;b>Корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III&lt;/b>.&lt;br> Была найдена сломанной рядом с музеем после ограбления. Корона изготовлена в XIX веке, украшена золотыми орлами, 1354 бриллиантами и 56 изумрудами

Корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III.
Была найдена сломанной рядом с музеем после ограбления. Корона изготовлена в XIX веке, украшена золотыми орлами, 1354 бриллиантами и 56 изумрудами

Фото: Maeva Destombes / Hans Lucas / AFP

&lt;b>Брошь-реликварий императрицы Евгении&lt;/b>&lt;br> Создана ювелиром Полем-Альфредом Бапстом в 1855 году. Изделие из золота украшено 92 бриллиантами, включая два солитера «Мазарини» с камзола Людовика XIV

Брошь-реликварий императрицы Евгении
Создана ювелиром Полем-Альфредом Бапстом в 1855 году. Изделие из золота украшено 92 бриллиантами, включая два солитера «Мазарини» с камзола Людовика XIV

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

&lt;b>Ожерелье и серьги из парюры императрицы Марии-Луизы&lt;/b>Изумрудная парюра, состоящая из диадемы, ожерелья, пары серег и гребня для волос, была изготовлена ювелиром Франсуа-Реньо Нито (1779–1853) по заказу Наполеона. Преподнесена императором своей невесте Марие-Луизе Австрийской в марте 1810 года, незадолго до свадьбы. В отличие от других украшений, бывших собственностью короны, парюра была личной собственностью императрицы. Ожерелье состоит из 32 изумрудов, включая 10 грушевидных, и 1138 бриллиантов, из которых 874 бриллиантовой огранки и 264 огранки «роза». Центральный изумруд овальной формы весом в 13,75 карата имеет восьмигранную огранку

Ожерелье и серьги из парюры императрицы Марии-ЛуизыИзумрудная парюра, состоящая из диадемы, ожерелья, пары серег и гребня для волос, была изготовлена ювелиром Франсуа-Реньо Нито (1779–1853) по заказу Наполеона. Преподнесена императором своей невесте Марие-Луизе Австрийской в марте 1810 года, незадолго до свадьбы. В отличие от других украшений, бывших собственностью короны, парюра была личной собственностью императрицы. Ожерелье состоит из 32 изумрудов, включая 10 грушевидных, и 1138 бриллиантов, из которых 874 бриллиантовой огранки и 264 огранки «роза». Центральный изумруд овальной формы весом в 13,75 карата имеет восьмигранную огранку

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

&lt;b>Тиара императрицы Евгении&lt;/b>&lt;br> Создана в Париже вскоре после женитьбы Наполеона III на Евгении Монтихо в 1853 году. Сделана из позолоченного серебра и украшена 212 жемчужинами, включая 17 грушевидных, 1998 бриллиантами и 992 алмазами

Тиара императрицы Евгении
Создана в Париже вскоре после женитьбы Наполеона III на Евгении Монтихо в 1853 году. Сделана из позолоченного серебра и украшена 212 жемчужинами, включая 17 грушевидных, 1998 бриллиантами и 992 алмазами

Фото: Maeva Destombes / Hans Lucas / AFP

&lt;b>Большой бант для корсажа императрицы Евгении&lt;/b>&lt;br> Брошь в виде банта с двумя длинными кисточками украшают 2438 бриллиантов и 196 камней огранки «роза». Около 1864 года брошь была переделана из пояса, созданного ювелиром Франсуа Крамером в 1855 году. Этот пояс императрица надевала 25 августа 1855 года в Версале, на приеме в честь визита королевы Виктории

Большой бант для корсажа императрицы Евгении
Брошь в виде банта с двумя длинными кисточками украшают 2438 бриллиантов и 196 камней огранки «роза». Около 1864 года брошь была переделана из пояса, созданного ювелиром Франсуа Крамером в 1855 году. Этот пояс императрица надевала 25 августа 1855 года в Версале, на приеме в честь визита королевы Виктории

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

Следующая фотография
1 / 7

Диадема и ожерелье из парюры королевы Гортензии
Парюра, для которой были использованы цейлонские сапфиры природной окраски, была создана неизвестным мастером в 1-й трети XIX века, предположительно для дочери императрицы Жозефины, королевы Голландии Гортензии Богарне. Диадема украшена 24 сапфирами (10 мелких и 14 крупных) и 1083 бриллиантами. Ожерелье состоит из 8 подвижно закрепленных сапфиров разного размера и 631 бриллианта

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Серьга (одна из пары) из парюры королевы Гортензии (на фото: слева и справа)
Украшена двумя сапфирами (круглым и каплевидным) и 59 бриллиантами

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

Корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III.
Была найдена сломанной рядом с музеем после ограбления. Корона изготовлена в XIX веке, украшена золотыми орлами, 1354 бриллиантами и 56 изумрудами

Фото: Maeva Destombes / Hans Lucas / AFP

Брошь-реликварий императрицы Евгении
Создана ювелиром Полем-Альфредом Бапстом в 1855 году. Изделие из золота украшено 92 бриллиантами, включая два солитера «Мазарини» с камзола Людовика XIV

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

Ожерелье и серьги из парюры императрицы Марии-ЛуизыИзумрудная парюра, состоящая из диадемы, ожерелья, пары серег и гребня для волос, была изготовлена ювелиром Франсуа-Реньо Нито (1779–1853) по заказу Наполеона. Преподнесена императором своей невесте Марие-Луизе Австрийской в марте 1810 года, незадолго до свадьбы. В отличие от других украшений, бывших собственностью короны, парюра была личной собственностью императрицы. Ожерелье состоит из 32 изумрудов, включая 10 грушевидных, и 1138 бриллиантов, из которых 874 бриллиантовой огранки и 264 огранки «роза». Центральный изумруд овальной формы весом в 13,75 карата имеет восьмигранную огранку

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Тиара императрицы Евгении
Создана в Париже вскоре после женитьбы Наполеона III на Евгении Монтихо в 1853 году. Сделана из позолоченного серебра и украшена 212 жемчужинами, включая 17 грушевидных, 1998 бриллиантами и 992 алмазами

Фото: Maeva Destombes / Hans Lucas / AFP

Большой бант для корсажа императрицы Евгении
Брошь в виде банта с двумя длинными кисточками украшают 2438 бриллиантов и 196 камней огранки «роза». Около 1864 года брошь была переделана из пояса, созданного ювелиром Франсуа Крамером в 1855 году. Этот пояс императрица надевала 25 августа 1855 года в Версале, на приеме в честь визита королевы Виктории

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

Смотреть

Новости компаний Все