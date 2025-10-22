Директор Лувра просит разместить полицейский участок в музее

Директор Лувра Лоранс де Кар во время слушания в Сенате, посвященного недавнему ограблению музея, заявила, что его система охраны — «его слабое место». Она попросила у правительства разместить в музее полицейский участок, сообщает Le Figaro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лоранс де Кар

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Лоранс де Кар

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

По словам госпожи де Кар, кража стала возможной не из-за внутренних систем безопасности музея, а из-за «устаревшей» системы наружного видеонаблюдения. Она отметила, что камеры как раз не охватывают галерею Аполлона, через балкон которой грабители и проникли в музей. «Там есть несколько камер по периметру, но они устарели,— заявила госпожа де Кар.— Их просто недостаточно».

Лувр подвергся ограблению 19 октября. Преступникам удалось украсть сокровища французских императриц и королев, которые в музее назвали бесценными. Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления. Эксперты считают, что похищенные драгоценности уже не вернуть. Сам музей после ограбления не работал три дня. Лоранс де Кар, назначенная на должность директора Лувра в 2021 году, подала в отставку сразу после инцидента, но президент Франции Эмманюэль Макрон не принял ее.

Подробности кражи — в материале «Ъ» «Бриллианты — лучшие друзья императриц».

Кирилл Сарханянц