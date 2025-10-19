В Париже ограбили Лувр

Министр культуры Франции Рашида Дати написала в X, что утром 19 октября в Париже Лувр подвергся ограблению. По ее словам, инцидент произошел при открытии музея, ведутся следственные действия. Детали ограбления не приводятся, список украденного еще неизвестен.

Подъемная лестница, с помощью которой преступники проникли в Лувр

Музей подтвердил, что закрыт на весь день «по исключительным обстоятельствам». По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

По информации СМИ, злоумышленники, подъехали к зданию Лувра со стороны Сены на скутере. Они воспользовались подъемной лестницей, чтобы проникнуть в залы. Взломав витрину и похитив ювелирные украшения, преступники скрылись. По данным видеонаблюдения, они были вооружены. Как сообщает France Press, предположительно были похищены девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы. Среди них — ожерелье, брошь, тиара и другие ценности. Газета Le Parisien не исключает того, что воры могут переплавить украденное.

Алексей Тарханов, Париж