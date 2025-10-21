Reuters: полиции вряд ли удастся вернуть в Лувр похищенные драгоценности

Полиция, расследующая ограбление парижского Лувра, вряд ли сможет вернуть украденные драгоценности, пишет Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов.

Похищенные ювелирные изделия, по мнению собеседников агентства, скорее всего, уже распилены на части или переплавлены. Это делает их возвращение практически невозможным.

Ограбление произошло 19 октября: группа из четырех человек проникла в музей через окно, воспользовавшись лестницей на автовышке. Преступники вырезали стекло «болгаркой», забрались внутрь и похитили восемь уникальных украшений, принадлежавших французским императрицам. После этого они скрылись на скутерах. Глава МВД Франции Лоран Нуньес не исключает, что злоумышленники могли быть иностранцами.

Эксперт по преступлениям против культурного наследия Марк Балселс объяснил агентству, что в отличие от картин, украденные драгоценности можно быстро распилить на отдельные камни или переплавить золото, чтобы продать их как обычные ювелирные материалы. «Если я краду Ван Гога, это Ван Гог. Я не могу сбыть его никак иначе, кроме как через незаконный рынок произведений искусства. Но когда я краду ювелирные изделия, я могу продать их через незаконный рынок под видом драгоценных камней»,— сказал он.

Основатель организации Art Recovery International Кристофер Мартинелло подчеркнул, что после разделения и переплавки возвращение утраченных экспонатов становится практически невозможным.

