Figaro: директор Лувра подавала в отставку после ограбления, но ее не приняли

После ограбления Лувра директор музея Лоранс де Кар подала в отставку, но президент Франции Эмманюэль Макрон не принял ее, пишет Le Figaro со ссылкой на источники.

Фото: Aurelien Morissard / Pool / Reuters Директор Лувра Лоранс де Кар (2023 год)

Госпожа де Кар после ограбления Лувра прибыла в музей вместе с министром культуры, после чего пропала из поля зрения журналистов. По информации Le Figaro, Эмманюэль Макрон несколько раз звонил директору Лувра. «Будьте стойкой. Не может быть и речи о том, чтобы сломить импульс реставрации музея»,— говорил он Лоранс де Кар.

Президент Франции назначил Лоранс де Кар директором Лувра 1 сентября 2021 года. На своей должности ей поручили возглавить масштабную реставрацию музея.

Утром 19 октября двое неизвестных проникли в Лувр и украли девять драгоценностей из коллекции Наполеона и Жозефины. Еще два человека ожидали грабителей на улице. Прокуратура Парижа считает, что преступление совершено по заказу или с целью отмывания денег.

