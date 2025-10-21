Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Figaro: директор Лувра подавала в отставку после ограбления, но ее не приняли

После ограбления Лувра директор музея Лоранс де Кар подала в отставку, но президент Франции Эмманюэль Макрон не принял ее, пишет Le Figaro со ссылкой на источники.

Директор Лувра Лоранс де Кар (2023 год)

Фото: Aurelien Morissard / Pool / Reuters

Госпожа де Кар после ограбления Лувра прибыла в музей вместе с министром культуры, после чего пропала из поля зрения журналистов. По информации Le Figaro, Эмманюэль Макрон несколько раз звонил директору Лувра. «Будьте стойкой. Не может быть и речи о том, чтобы сломить импульс реставрации музея»,— говорил он Лоранс де Кар.

Президент Франции назначил Лоранс де Кар директором Лувра 1 сентября 2021 года. На своей должности ей поручили возглавить масштабную реставрацию музея.

Утром 19 октября двое неизвестных проникли в Лувр и украли девять драгоценностей из коллекции Наполеона и Жозефины. Еще два человека ожидали грабителей на улице. Прокуратура Парижа считает, что преступление совершено по заказу или с целью отмывания денег.

Подробнее — в материале «Ъ» «Воры у "Врат искусств"».

Что украли из Лувра

Диадема и ожерелье из парюры королевы Гортензии
Парюра, для которой были использованы цейлонские сапфиры природной окраски, была создана неизвестным мастером в 1-й трети XIX века, предположительно для дочери императрицы Жозефины, королевы Голландии Гортензии Богарне. Диадема украшена 24 сапфирами (10 мелких и 14 крупных) и 1083 бриллиантами. Ожерелье состоит из 8 подвижно закрепленных сапфиров разного размера и 631 бриллианта

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Серьга (одна из пары) из парюры королевы Гортензии (на фото: слева и справа)
Украшена двумя сапфирами (круглым и каплевидным) и 59 бриллиантами

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

Корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III.
Была найдена сломанной рядом с музеем после ограбления. Корона изготовлена в XIX веке, украшена золотыми орлами, 1354 бриллиантами и 56 изумрудами

Фото: Maeva Destombes / Hans Lucas / AFP

Брошь-реликварий императрицы Евгении
Создана ювелиром Полем-Альфредом Бапстом в 1855 году. Изделие из золота украшено 92 бриллиантами, включая два солитера «Мазарини» с камзола Людовика XIV

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

Ожерелье и серьги из парюры императрицы Марии-ЛуизыИзумрудная парюра, состоящая из диадемы, ожерелья, пары серег и гребня для волос, была изготовлена ювелиром Франсуа-Реньо Нито (1779–1853) по заказу Наполеона. Преподнесена императором своей невесте Марие-Луизе Австрийской в марте 1810 года, незадолго до свадьбы. В отличие от других украшений, бывших собственностью короны, парюра была личной собственностью императрицы. Ожерелье состоит из 32 изумрудов, включая 10 грушевидных, и 1138 бриллиантов, из которых 874 бриллиантовой огранки и 264 огранки «роза». Центральный изумруд овальной формы весом в 13,75 карата имеет восьмигранную огранку

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Тиара императрицы Евгении
Создана в Париже вскоре после женитьбы Наполеона III на Евгении Монтихо в 1853 году. Сделана из позолоченного серебра и украшена 212 жемчужинами, включая 17 грушевидных, 1998 бриллиантами и 992 алмазами

Фото: Maeva Destombes / Hans Lucas / AFP

Большой бант для корсажа императрицы Евгении
Брошь в виде банта с двумя длинными кисточками украшают 2438 бриллиантов и 196 камней огранки «роза». Около 1864 года брошь была переделана из пояса, созданного ювелиром Франсуа Крамером в 1855 году. Этот пояс императрица надевала 25 августа 1855 года в Версале, на приеме в честь визита королевы Виктории

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

