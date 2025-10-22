Два человека погибли при пожаре в Новороссийске

Мужчина и женщина погибли в результате пожара, произошедшего ночью 22 октября в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожар произошел в частном доме на улице Павловской. Прибывшие на место пожарные и спасатели установили, что возгорание распространилось на площади 60 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки.

Следственный отдел по Новороссийску организовал процессуальную проверку по факту произошедшего.

София Моисеенко