Два человека погибли при пожаре в Новороссийске
Мужчина и женщина погибли в результате пожара, произошедшего ночью 22 октября в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Пожар произошел в частном доме на улице Павловской. Прибывшие на место пожарные и спасатели установили, что возгорание распространилось на площади 60 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки.
Следственный отдел по Новороссийску организовал процессуальную проверку по факту произошедшего.