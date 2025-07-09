Премьер-министр почувствовал успех

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил в Екатеринбурге международную промышленную выставку «Иннопром-2025», где ему представили проекты импортозамещения. Осмотрев самолет из российских комплектующих, свердловские микрочипы и стенды с продукцией более 1 тыс. компаний, премьер-министр заявил об «успехах отечественных производителей» в период «беспрецедентных» санкций. Господин Мишустин заверил, что в стране сохранится положительная динамика по увеличению промышленного производства, однако ее темпы станут «более умеренными».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Михаил Мишустин приступил к осмотру результатов импортозамещения с момента прилета в аэропорт Кольцово, перейдя со спецбортана обновленный Ил-114-300 — из российских комплектующих и с отечественным оборудованием. Оценив воздушное судно, которое должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24 и иностранные самолеты аналогичного класса, господин Мишустин запросил отчет о положении дел в Свердловской области у врио губернатора Дениса Паслера.

Господин Паслер доложил, что в условиях санкций и ограничений индекс промышленного производства в регионе возрос на 102%, объем инвестиций — на 104,5%, объем отгруженной продукции — на 189%.

«По рынку строительства у нас план 3 млн кв м. За шесть месяцев мы ввели порядка 1,5 млн кв м. Сложности есть, но это абсолютно нормально, коллективы предприятий справляются»,— заверил он.

Премьер-министр поинтересовался, на что Денис Паслер потратит 33 млрд руб., которые власти спишут из 92 млрд госдолга Свердловской области. Врио губернатора сообщил, что 50% средств направит на «больную для региона» тему ЖКХ, все остальное — на развитие транспорта, дорожной инфраструктуры и переселение свердловчан из ветхого аварийного жилья.

Глава российского правительства напомнил, что власти вложили в создание трех новых учебных корпусов Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском свыше 20 млрд руб. и ожидают сдачу объектов до конца 2025 года. Господин Паслер подчеркнул, что строительство идет «в соответствии с графиком», и будет завершено в декабре.

«С учетом расположения здесь экосистемы "Космос", кампуса вуза, радиотехнического института университета, образуется кластер с возможностью решать образовательные и промышленные проекты на одной площадке»,— пояснил врио губернатора.

На призыв Михаила Мишустина увеличить число кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет» Денис Паслер заявил о плане создавать по восемь-десять соответствующих центров в год. Врио губернатор добавил, что по итогам 2024 года их число в регионе будет увеличено с 12 до 20. «Все из области в федеральные вузы не уедут, мы должны работать в территориях, где развиваются предприятия — это якорь, чтобы люди отсюда не уехали. Когда будет хорошая база: оборудование, педагоги и рядом предприятие, которое модернизируется и развивается, конечно, это будет решать кадровую задачу»,— добавил врио губернатора.

В конце беседы премьер-министр пожелал господину Паслеру «успеха» на досрочных выборах губернатора. «Хочу пожелать удачи, чтобы жители увидели ваш подход и опыт руководства в Свердловской области»,— сказал Михаил Мишустин и отправился на «Иннопром», павильоны которого освободили от гостей за три часа до приезда премьер-министра. Для безопасности второго лица государства на входы на площадки традиционно отправили сотрудников полиции и впервые применили технологию по ограничению мобильного интернета на выставке.

Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге 7 июля в 15-й раз. Главной ее темой стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв», страной-партнером выступила Саудовская Аравия. На 50 тыс. кв. м выставочной площади свою продукцию представили свыше 1 тыс. компаний. По данным организаторов, всего выставку посетят более 47 тыс. участников из 60 стран мира.

В ходе осмотра экспозиций Михаил Мишустин заинтересовался микрочипом на стенде Свердловской области. Первый заместитель гендиректора Уральского проектно-конструкторского бюро (УПКБ) «Деталь» Владимир Мухин пояснил, что их серийное производство планируется начать в 2027 году после завершения строительства фабрики «Карат» вблизи кампуса УрФУ. «Мы получили возможность разместить на одной пластине до 18 проектов. То есть стоимость входа для компаний снижается в 18 раз — до 600 тыс. руб., что делает ее посильной для малых коллективов. Раньше в Тайване за это брали $250 тыс.»,— сказал господин Мухин.

Он добавил, что общая потребность российских компаний в пластинах составляет до 25 тыс. единиц. «Наша промышленность в совокупности может выпустить порядка 6 тыс.»,— добавил Владимир Мухин, однако был прерван Михаилом Мишустиным, который поинтересовался планами по масштабированию производства.

К обсуждению подключился гендиректор Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра, который рассказал, что фабрику разместят в здании второй очереди технопарка «Космос» площадью в 15 тыс. кв. м. «Здесь же находится здание технопарка в 17 тыс. кв. м и индустриальный парк на 11,4 га. Все уже заполнено резидентами»,— подчеркнул он.

Михаил Мишустин отметил, что совместный проект УПКБ «Деталь» и КРСУ является «гордостью» Дениса Паслера.

«Важно, чтобы элементы отечественной системы электронного машиностроения производились в России, это очень не просто, хочу вам пожелать удачи, и здорово, что занимаетесь таким важным наукоемким процессом»,— попрощался премьер-министр.

В ходе выступления на главной стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв» перед делегациями 17 государств Михаил Мишустин заявил об «успехах отечественных производителей» в период «беспрецедентных» по масштабу санкций. «Практически все отрасли показывают поступательное движение вперед. По итогам трех предыдущих лет выпуск обрабатывающей сферы прибавил 18%, в том числе в прошлом году — около 8,5%. Эти цифры —лучший ответ всем, кто вводил антироссийские запреты»,— сказал премьер-министр, добавив, что в недружественных России странах фиксируют «значительные сокращения промышленного производства».

Глава российского правительства заверил, что положительная динамика сохранится и в 2025 году, однако темпы станут «более умеренными». «В январе-мае увеличение объемов выпуска в обрабатывающем секторе составило чуть выше 4%, а по результатам 12 месяцев прогнозируем рост на уровне до 3%. Замедление связано с необходимостью принятия сбалансированных решений, чтобы не допустить перегрева в экономике и сдержать инфляцию»,— пояснил Михаил Мишустин.

В завершении премьер-министр добавил, что рост промышленного потенциала переживает большинство стран, оппоненты которых пытаются «затормозить становление многополярного мира». «Уверен, что совместными усилиями мы сможем совершить индустриальный прорыв. И с опорой на современные технологии сделать наши страны еще сильнее, а жизнь наших граждан лучше»,— заключил он.

Василий Алексеев