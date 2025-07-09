Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Премьер-министр почувствовал успех

Михаил Мишустин оценил отечественные разработки на «Иннопроме-2025»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил в Екатеринбурге международную промышленную выставку «Иннопром-2025», где ему представили проекты импортозамещения. Осмотрев самолет из российских комплектующих, свердловские микрочипы и стенды с продукцией более 1 тыс. компаний, премьер-министр заявил об «успехах отечественных производителей» в период «беспрецедентных» санкций. Господин Мишустин заверил, что в стране сохранится положительная динамика по увеличению промышленного производства, однако ее темпы станут «более умеренными».

Председатель правительства России Михаил Мишустин

Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Михаил Мишустин приступил к осмотру результатов импортозамещения с момента прилета в аэропорт Кольцово, перейдя со спецбортана обновленный Ил-114-300 — из российских комплектующих и с отечественным оборудованием. Оценив воздушное судно, которое должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24 и иностранные самолеты аналогичного класса, господин Мишустин запросил отчет о положении дел в Свердловской области у врио губернатора Дениса Паслера.

Господин Паслер доложил, что в условиях санкций и ограничений индекс промышленного производства в регионе возрос на 102%, объем инвестиций — на 104,5%, объем отгруженной продукции — на 189%.

«По рынку строительства у нас план 3 млн кв м. За шесть месяцев мы ввели порядка 1,5 млн кв м. Сложности есть, но это абсолютно нормально, коллективы предприятий справляются»,— заверил он.

Премьер-министр поинтересовался, на что Денис Паслер потратит 33 млрд руб., которые власти спишут из 92 млрд госдолга Свердловской области. Врио губернатора сообщил, что 50% средств направит на «больную для региона» тему ЖКХ, все остальное — на развитие транспорта, дорожной инфраструктуры и переселение свердловчан из ветхого аварийного жилья.

Глава российского правительства напомнил, что власти вложили в создание трех новых учебных корпусов Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском свыше 20 млрд руб. и ожидают сдачу объектов до конца 2025 года. Господин Паслер подчеркнул, что строительство идет «в соответствии с графиком», и будет завершено в декабре.

«С учетом расположения здесь экосистемы "Космос", кампуса вуза, радиотехнического института университета, образуется кластер с возможностью решать образовательные и промышленные проекты на одной площадке»,— пояснил врио губернатора.

На призыв Михаила Мишустина увеличить число кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет» Денис Паслер заявил о плане создавать по восемь-десять соответствующих центров в год. Врио губернатор добавил, что по итогам 2024 года их число в регионе будет увеличено с 12 до 20. «Все из области в федеральные вузы не уедут, мы должны работать в территориях, где развиваются предприятия — это якорь, чтобы люди отсюда не уехали. Когда будет хорошая база: оборудование, педагоги и рядом предприятие, которое модернизируется и развивается, конечно, это будет решать кадровую задачу»,— добавил врио губернатора.

В конце беседы премьер-министр пожелал господину Паслеру «успеха» на досрочных выборах губернатора. «Хочу пожелать удачи, чтобы жители увидели ваш подход и опыт руководства в Свердловской области»,— сказал Михаил Мишустин и отправился на «Иннопром», павильоны которого освободили от гостей за три часа до приезда премьер-министра. Для безопасности второго лица государства на входы на площадки традиционно отправили сотрудников полиции и впервые применили технологию по ограничению мобильного интернета на выставке.

Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге 7 июля в 15-й раз. Главной ее темой стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв», страной-партнером выступила Саудовская Аравия. На 50 тыс. кв. м выставочной площади свою продукцию представили свыше 1 тыс. компаний. По данным организаторов, всего выставку посетят более 47 тыс. участников из 60 стран мира.

В ходе осмотра экспозиций Михаил Мишустин заинтересовался микрочипом на стенде Свердловской области. Первый заместитель гендиректора Уральского проектно-конструкторского бюро (УПКБ) «Деталь» Владимир Мухин пояснил, что их серийное производство планируется начать в 2027 году после завершения строительства фабрики «Карат» вблизи кампуса УрФУ. «Мы получили возможность разместить на одной пластине до 18 проектов. То есть стоимость входа для компаний снижается в 18 раз — до 600 тыс. руб., что делает ее посильной для малых коллективов. Раньше в Тайване за это брали $250 тыс.»,— сказал господин Мухин.

Он добавил, что общая потребность российских компаний в пластинах составляет до 25 тыс. единиц. «Наша промышленность в совокупности может выпустить порядка 6 тыс.»,— добавил Владимир Мухин, однако был прерван Михаилом Мишустиным, который поинтересовался планами по масштабированию производства.

К обсуждению подключился гендиректор Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра, который рассказал, что фабрику разместят в здании второй очереди технопарка «Космос» площадью в 15 тыс. кв. м. «Здесь же находится здание технопарка в 17 тыс. кв. м и индустриальный парк на 11,4 га. Все уже заполнено резидентами»,— подчеркнул он.

Михаил Мишустин отметил, что совместный проект УПКБ «Деталь» и КРСУ является «гордостью» Дениса Паслера.

«Важно, чтобы элементы отечественной системы электронного машиностроения производились в России, это очень не просто, хочу вам пожелать удачи, и здорово, что занимаетесь таким важным наукоемким процессом»,— попрощался премьер-министр.

В ходе выступления на главной стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв» перед делегациями 17 государств Михаил Мишустин заявил об «успехах отечественных производителей» в период «беспрецедентных» по масштабу санкций. «Практически все отрасли показывают поступательное движение вперед. По итогам трех предыдущих лет выпуск обрабатывающей сферы прибавил 18%, в том числе в прошлом году — около 8,5%. Эти цифры —лучший ответ всем, кто вводил антироссийские запреты»,— сказал премьер-министр, добавив, что в недружественных России странах фиксируют «значительные сокращения промышленного производства».

Глава российского правительства заверил, что положительная динамика сохранится и в 2025 году, однако темпы станут «более умеренными». «В январе-мае увеличение объемов выпуска в обрабатывающем секторе составило чуть выше 4%, а по результатам 12 месяцев прогнозируем рост на уровне до 3%. Замедление связано с необходимостью принятия сбалансированных решений, чтобы не допустить перегрева в экономике и сдержать инфляцию»,— пояснил Михаил Мишустин.

В завершении премьер-министр добавил, что рост промышленного потенциала переживает большинство стран, оппоненты которых пытаются «затормозить становление многополярного мира». «Уверен, что совместными усилиями мы сможем совершить индустриальный прорыв. И с опорой на современные технологии сделать наши страны еще сильнее, а жизнь наших граждан лучше»,— заключил он.

Василий Алексеев

Фотогалерея

Выставка «Иннопром-2025» в Екатеринбурге

Предыдущая фотография
Международная промышленная выставка &quot;Иннопром-2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Люксовый внедорожник Aurus Komendant на стенде ФГУП &quot;НАМИ&quot;

Люксовый внедорожник Aurus Komendant на стенде ФГУП "НАМИ"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд страны-партнера Саудовской Аравии

Стенд страны-партнера Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония подписания специнвестконтракта о развитии &quot;Киберстали&quot;. Генеральный директор ООО &quot;Киберсталь&quot; Станислав Великий (второй слева), министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (третий справа) и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Церемония подписания специнвестконтракта о развитии "Киберстали". Генеральный директор ООО "Киберсталь" Станислав Великий (второй слева), министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (третий справа) и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром-2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании Bairus Sport

Стенд компании Bairus Sport

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области в 2009-2012 годах Александр Мишарин

Губернатор Свердловской области в 2009-2012 годах Александр Мишарин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Низкопольный трамвай &quot;Синара 71-233&quot;

Низкопольный трамвай "Синара 71-233"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Уральского турбинного завода

Стенд Уральского турбинного завода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд &quot;РТ-Техприемка&quot; (входит в ГК &quot;Ростех&quot;)

Стенд "РТ-Техприемка" (входит в ГК "Ростех")

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Форвардер вездеход &quot;Тром 25&quot;

Форвардер вездеход "Тром 25"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Казахстана

Стенд Казахстана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд города Москвы

Стенд города Москвы

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Стенд НАМИ

Стенд НАМИ

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». 9-е Российско-Китайское Экспо

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group)

Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке &quot;Иннопром&quot;

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке &quot;Иннопром&quot;

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Магистральный тягач МАЗ 54402N на газомоторном топливе на стенде Белоруссии

Магистральный тягач МАЗ 54402N на газомоторном топливе на стенде Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Саудовской Аравии

Стенд Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Макет завода &quot;Уральские локомотивы&quot; с комплексом по производству высокоскоростных поездов.

Макет завода "Уральские локомотивы" с комплексом по производству высокоскоростных поездов.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов

Глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд Челябинской области

Стенд Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пятисекционный низкопольный скоростной трамвай модели 71-952 «Воевода» — разработка «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) совместно с АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ)

Пятисекционный низкопольный скоростной трамвай модели 71-952 «Воевода» — разработка «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) совместно с АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Макет &quot;РМК Арены&quot; на стенде Челябинской области

Макет "РМК Арены" на стенде Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайский ЭКСПО на площадке &quot;Иннопром&quot;

IX Российско-китайский ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 42

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Люксовый внедорожник Aurus Komendant на стенде ФГУП "НАМИ"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд страны-партнера Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония подписания специнвестконтракта о развитии "Киберстали". Генеральный директор ООО "Киберсталь" Станислав Великий (второй слева), министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (третий справа) и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании Bairus Sport

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области в 2009-2012 годах Александр Мишарин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Низкопольный трамвай "Синара 71-233"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Уральского турбинного завода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд "РТ-Техприемка" (входит в ГК "Ростех")

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Форвардер вездеход "Тром 25"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Казахстана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд города Москвы

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Стенд НАМИ

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Магистральный тягач МАЗ 54402N на газомоторном топливе на стенде Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Макет завода "Уральские локомотивы" с комплексом по производству высокоскоростных поездов.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пятисекционный низкопольный скоростной трамвай модели 71-952 «Воевода» — разработка «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) совместно с АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Макет "РМК Арены" на стенде Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайский ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все