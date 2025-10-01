Госдолг Свердловской области составил 82,7 млрд рублей к октябрю

На 1 октября государственный долг Свердловской области достиг 82,7 млрд руб., что на 22,1 млрд руб. меньше, чем к тому же периоду 2024 года, сообщили в департаменте информационной политики региона. «Наш регион не имеет "дорогих" коммерческих займов и пользуется широкими возможностями бюджетного кредитования»,— пояснил исполняющий обязанности областного министра финансов Александр Старков.

Согласно ежегодной оценке Минфина РФ, Свердловская область наряду с Москвой, Московской областью, Ленинградской областью, Татарстаном и другими регионами отнесена к группе субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости. При оценке учитывались объем госдолга по отношению к собственным доходам, объем расходов на обслуживание долга, сумма платежей на его погашение и другое. По оценке министерства финансов Свердловской области, все муниципалитеты входят в группу с высоким уровнем долговой устойчивости.

Долговая устойчивость регионов России оценивается с 2019 года — все годы Средний Урал относится к группе регионов с высокой долговой устойчивостью.

Напомним, в начале августа государственный долг Свердловской области снизился до 82,6 млрд руб. В частности, задолженность региона по бюджетным кредитам составила 67,2 млрд руб., по ценным бумагам — 15,3 млрд руб.

