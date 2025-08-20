Госдолг Свердловской области сократился на 7,5 млрд рублей

В начале августа государственной долг Свердловской области снизился до 82,6 млрд руб., следует из опубликованного документа на сайте Министерства финансов РФ. В частности, задолженность региона по бюджетным кредитам составила 67,2 млрд руб., по ценным бумагам — 15,3 млрд руб. В июле по этим показателям регион был должен 69,9 и 20,1 млрд руб. соответственно, в июне — 69,9 и 22,6 млрд руб. соответственно.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Свердловская область опустилась в рейтинге российских субъектов по размеру госдолга с седьмой позиции на девятую. По данным Минфина, регион уступил Московской области (203,7 млрд руб.), Москве (184,2 млрд руб.), Нижегородской области (171,4 млрд руб.), Краснодарскому краю (110,2 млрд), Архангельской области (105,6 млрд руб.), республике Татарстан (99,1 млрд руб.), Кемеровской области (99,7 млрд руб.) и Новосибирской области (91,6 млрд руб.).

С этим Свердловская область продолжает занимать лидирующую позицию по объему госдолга среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). На втором месте Челябинская область (76,3 млрд руб.), на третьем — Курганская область (15,4 млрд руб.).

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в апреле подчеркнул, что власти планируют не наращивать сумму долговых обязательств и, по возможности, сокращать ее. В июле он заверил председателя правительства РФ Михаила Мишустина, что потратит списанные 33 млрд руб. из госдолга региона в 92 млрд руб. на развитие ЖКХ, транспорта, дорожной инфраструктуры и на переселение свердловчан из ветхого аварийного жилья.

В том же месяце правительство РФ сообщило о планах списать долги по бюджетным кредитам 25 регионам, включая Свердловскую область, на общую сумму около 43 млрд руб. Средства должны пойти на инвестиции и инфраструктурные проекты.

Василий Алексеев