Главные новости за 21 октября. Кавказ

Режим ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропорту Владикавказа (Беслан). Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель «Росавиации».

Продажи автомобилей класса люкс на Северном Кавказе в январе—сентябре 2025 года остались на уровне прошлого года — реализовано семь таких машин, пишет «РБК Кавказ» со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Глава Дагестана Сергей Меликов попросил Госдуму сделать республику одним из пилотных регионов по введению запрета на розничную продажу вейпов. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы РД.

Количество предложений о подработке для пенсионеров в Ставропольском крае выросло на 17% в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили эксперты «Авито Подработки». Средний заработок при частичной занятости составил около 56 тысяч рублей в месяц.

По итогам сентября 2025 года регионы Северо-Кавказского федерального округа показали самые низкие в России показатели потребления алкоголя, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Ставропольские кардиохирурги впервые в регионе выполнили протезирование митрального и аортального клапанов сердца с применением малоинвазивного метода, сообщает пресс-служба минздрава региона.