Ставропольские хирурги впервые провели малоинвазивное протезирование клапанов сердца

Ставропольские кардиохирурги впервые в регионе выполнили протезирование митрального и аортального клапанов сердца с применением малоинвазивного метода, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Ставропольского края

Операции прошли в Ставропольской краевой клинической больнице командой из трех специалистов под руководством Михаила Гаспаряна. Новый подход заключается в доступе к сердцу через небольшие разрезы между ребрами, вместо традиционного широкого рассечения грудины. Это существенно снижает травматичность, уменьшает период восстановления и минимизирует риски инфекционных осложнений и кровотечений. Первый такой протез митрального клапана провели в сентябре 2025 года, протез аортального клапана — в октябре. Врачи отметили, что метод расширит возможности лечения пациентов, которым противопоказаны классические операции из-за высокой травматичности.

Внедрение малоинвазивных технологий в кардиохирургии повысит доступность и безопасность высокотехнологичной медицинской помощи для сердечных больных региона. Эта инновация соответствует мировым стандартам и открывает новую эру в лечении сердечно-сосудистых заболеваний на Ставрополье.

Станислав Маслаков