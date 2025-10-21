В регионах Северного Кавказа зафиксировали рекордно низкое потребление алкоголя

По итогам сентября 2025 года регионы Северо-Кавказского федерального округа показали самые низкие в России показатели потребления алкоголя, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Чечне среднедушевое потребление составило всего 0,13 литра, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,25 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,63 литра. Такие значения существенно ниже среднероссийского показателя, который с конца 2024 года находится на историческом минимуме с 1999 года — 7,8 литра на душу населения в год, что на 0,1 литра меньше, чем месяцем ранее.

Эксперты связывают минимальные показатели в СКФО с устойчивым влиянием традиций и религиозных норм, преобладающих в регионе. Доля трезвенников в округе достигает 71%, тогда как в среднем по России этот показатель колеблется около 45-50%. Кроме того, государственная политика направлена на сокращение потребления алкоголя — ряд мер введен начиная с 2023 года, включая запреты на скидки на спиртное и развитие программ реабилитации.

Для сравнения, максимальное потребление фиксируется в Свердловской области — до 10,5 литров на душу населения в год, затем в Новосибирской области — 8,8 литров, Татарстане — 8,5 литров и крупных городах как Санкт-Петербург (6,6 литров) и Москва (4,9 литра).

Станислав Маслаков