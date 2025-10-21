Бизнес Ставрополья на 17% увеличил предложения подработки для пенсионеров

Количество предложений о подработке для пенсионеров в Ставропольском крае выросло на 17% в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили эксперты «Авито Подработки». Средний заработок при частичной занятости составил около 56 тысяч рублей в месяц.

Больше всего увеличилось число вакансий для водителей такси — на 19% за год. Пенсионеры на этой позиции могли рассчитывать на 62,5 тыс. руб. ежемесячно при неполной занятости.

На 19% вырос спрос на курьеров пенсионного возраста. Средний доход в этой сфере составил 66 тыс. руб. в месяц.

Фактический заработок зависит от специальности, количества смен, характера задач и других факторов, отмечают аналитики.

Среди регионов России лидерами по росту предложений для пенсионеров стали Магаданская область (126%), Амурская область (124%) и Кабардино-Балкария (113%).

«Формат самозанятости позволяет самостоятельно определять удобный график, объем задач и подбирать смены под свой режим, эффективнее управляя временем и ресурсами, поэтому такой формат становится всё более популярным, в том числе среди исполнителей пенсионного возраста»,— прокомментировал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Тат Гаспарян