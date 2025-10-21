Дагестан может пилотным регионом с запретом на розничную продажу вейпов

Глава Дагестана Сергей Меликов попросил Госдуму сделать республику одним из пилотных регионов по введению запрета на розничную продажу вейпов. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы РД.

По мнению господина Меликова, тенденция на увеличение количества продаж вейпов, особенно среди подростков, указывает на недостаточность установленных ограничений на их продажу.

«Прошу определить Республику Дагестан в качестве одного из пилотных регионов по введению запрета на розничную продажу данных устройств. Полагаю, что введение такого запрета снизит связанную с употреблением «вейпов» заболеваемость населения», – отмечается в обращении за подписью Сергея Меликова.

Константин Соловьев