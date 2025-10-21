Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В аэропорту Владикавказа сняли ограничения

Режим ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропорту Владикавказа (Беслан). Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель «Росавиации».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения ввели в 2:54 в связи с мерами по обеспечению безопасности. В этот период на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс во Владикавказ. К штатному режиму работы также вернулись аэропорты Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи.

Константин Соловьев

