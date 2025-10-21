Лавров о разговоре с Рубио, готовности Польши к терактам и опасности прекращения огня
Лавров объяснил опасность призывов ЕС к немедленному прекращению огня на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве удивился сообщениям СМИ о переносе встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава МИД РФ рассказал журналистам, почему согласованные задачи важнее места и сроков встречи двух президентов, о чем говорят угрозы Польши борту Путина и есть ли изменения в российской позиции по Украине. Главные заявления господина Лаврова — в подборке «Ъ».
Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
- С удивлением прочитал сообщение CNN, что встреча Путина и Трампа может быть отложена после вчерашнего нашего разговора с Марко Рубио. Нечистоплотность многих средств информации на Западе хорошо известна.
- Мы договорились с Рубио продолжать телефонные контакты, чтобы лучше понять, где мы находимся и как лучше двигаться в правильном направлении.
- Место встречи Путина и Трампа важно, но согласованные на Аляске задачи важнее.
- Немедленное прекращение огня на Украине означало бы отказ от устранения первопричин конфликта и что большая часть Украины остается под властью нацистов.
- Желание Европы настоять на прекращении огня на Украине означает полную противоположность тому, на чем расстались Путин и Трамп на Аляске.
- У призывающей к перемирию без предварительных условий Европы «шапка сгорела». Такое перемирире будет означать не только поставки оружия Киеву, но и продолжение ударов по территории России.
- Россия не изменила своей позиции по сравнению с достигнутыми на Аляске договоренностями.
- Угрозы главы МИД Польши Радослава Сикорского безопасности самолета Владимира Путина в случае его направления в Будапешт говорят о готовности Польши к терактам.
