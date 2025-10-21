Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров о разговоре с Рубио, готовности Польши к терактам и опасности прекращения огня

Лавров объяснил опасность призывов ЕС к немедленному прекращению огня на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве удивился сообщениям СМИ о переносе встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава МИД РФ рассказал журналистам, почему согласованные задачи важнее места и сроков встречи двух президентов, о чем говорят угрозы Польши борту Путина и есть ли изменения в российской позиции по Украине. Главные заявления господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

  • С удивлением прочитал сообщение CNN, что встреча Путина и Трампа может быть отложена после вчерашнего нашего разговора с Марко Рубио. Нечистоплотность многих средств информации на Западе хорошо известна.
  • Мы договорились с Рубио продолжать телефонные контакты, чтобы лучше понять, где мы находимся и как лучше двигаться в правильном направлении.
  • Место встречи Путина и Трампа важно, но согласованные на Аляске задачи важнее.
  • Немедленное прекращение огня на Украине означало бы отказ от устранения первопричин конфликта и что большая часть Украины остается под властью нацистов.
  • Желание Европы настоять на прекращении огня на Украине означает полную противоположность тому, на чем расстались Путин и Трамп на Аляске.
  • У призывающей к перемирию без предварительных условий Европы «шапка сгорела». Такое перемирире будет означать не только поставки оружия Киеву, но и продолжение ударов по территории России.
  • Россия не изменила своей позиции по сравнению с достигнутыми на Аляске договоренностями.
  • Угрозы главы МИД Польши Радослава Сикорского безопасности самолета Владимира Путина в случае его направления в Будапешт говорят о готовности Польши к терактам.

Сергей Лавров об отношениях с США, ЕС и Украиной — в интервью «Ъ».

Новости компаний Все