Лавров о разговоре с Рубио, готовности Польши к терактам и опасности прекращения огня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве удивился сообщениям СМИ о переносе встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава МИД РФ рассказал журналистам, почему согласованные задачи важнее места и сроков встречи двух президентов, о чем говорят угрозы Польши борту Путина и есть ли изменения в российской позиции по Украине. Главные заявления господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С удивлением прочитал сообщение CNN, что встреча Путина и Трампа может быть отложена после вчерашнего нашего разговора с Марко Рубио. Нечистоплотность многих средств информации на Западе хорошо известна.

Мы договорились с Рубио продолжать телефонные контакты, чтобы лучше понять, где мы находимся и как лучше двигаться в правильном направлении.

Место встречи Путина и Трампа важно, но согласованные на Аляске задачи важнее.

Немедленное прекращение огня на Украине означало бы отказ от устранения первопричин конфликта и что большая часть Украины остается под властью нацистов.

Желание Европы настоять на прекращении огня на Украине означает полную противоположность тому, на чем расстались Путин и Трамп на Аляске.

У призывающей к перемирию без предварительных условий Европы «шапка сгорела». Такое перемирире будет означать не только поставки оружия Киеву, но и продолжение ударов по территории России.

Россия не изменила своей позиции по сравнению с достигнутыми на Аляске договоренностями.

Угрозы главы МИД Польши Радослава Сикорского безопасности самолета Владимира Путина в случае его направления в Будапешт говорят о готовности Польши к терактам.

Сергей Лавров об отношениях с США, ЕС и Украиной — в интервью «Ъ».