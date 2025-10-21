Лавров: слова Сикорского о самолете Путина говорят о готовности Польши к терактам

Заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о самолете президента России Владимира Путина могут указывать на готовность поляков к терактам. Об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил слова господина Сикорского о том, что во время полета в Будапешт на встречу с президентом США безопасность российского самолета не смогут гарантировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты», — сказал господин Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Министр добавил, что Польша ранее оправдала диверсию против «Северных потоков»: «Официально суд принял решение, оправдывающее теракт».

Подробнее — в материале «Ъ» «Европейская партия войны».