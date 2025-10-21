Лавров договорился продолжить телефонные контакты с Рубио

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе недавнего телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио договорился продолжить контакты с ним.

Министр поднял эту тему на пресс-конференции после встречи со своим эфиопским коллегой Гедионом Тимотевосом.

«Мы (с госсекретарем США.— "Ъ") договорились продолжить эти телефонные контакты, чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении»,— рассказал господин Лавров (цитата по ТАСС).

Их телефонный разговор состоялся вчера. Они обсуждали в том числе подготовку второй встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Reuters писало, что Сергей Лавров и Марко Рубио могут встретиться 23 октября. Канал CNN сегодня утром сообщил, что встреча господ Лаврова и Рубио пока отложена. По данным источника канала, в Белом доме не заметили смены взгляда РФ на урегулирование военного конфликта на Украине.